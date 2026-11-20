Російський диктатор Володимир Путін та лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив чергову заяву про війну в Україні. За його словами, наразі російському диктатору Володимиру Путіну "нелегко".

Про це Дональд Трамп сказав у Білому домі у пʼятницю, 20 листопада, передає Новини.LIVE.

Реклама

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні

Американський лідер заявив, що Путіну "важко, оскільки він веде війну, яка мала тривати один день".

За його словами, внаслідок війни гине багато людей з обох боків.

"І я думаю, що ця війна колись закінчиться", — додав Трамп.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, Трамп розповів, що запитав Путіна, чи наважився б той розпочати повномасштабну війну проти України, якби на той час американську державу очолював він. За його словами, російський диктатор відповів, що не став би цього робити.

Крім того, у китайському Шеньчжені Путін і Трамп обговорили війну в Україні та підготовку до тристоронньої зустрічі. За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакове, питання України було одним із головних.

Також Трамп назвав Путіна своїм другом. За його словами, "вони мають чудові відносини вже багато років".