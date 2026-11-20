Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто запитував російського диктатора Володимира Путіна, чи розпочав би той повномасштабне вторгнення в Україну, якби на той момент президентом США був він. За словами Трампа, Путін відповів негативно, а також нібито висловив бажання завершити російсько-українську війну дипломатичним шляхом.

Про це Трамп заявив під час виступу в Білому домі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Clash Report.

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Дональд Трамп виступив перед ЗМІ. Фото: Reuters

Трамп розповів про розмову з Путіним

Американський президент стверджує, що безпосередньо обговорював із російським лідером обставини початку повномасштабної війни.

"Я справді запитав Путіна. Я сказав: "Ти б вторгся, якби я був президентом?" Він відповів: "Ні"", — розповів Трамп.

Водночас глава Білого дому розкритикував те, як Сполучені Штати раніше діяли щодо російсько-української війни.

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"Наша країна впоралася з цим дуже погано", — заявив очільник Білого дому.

Окремо Трамп висловився про можливість дипломатичного врегулювання війни. За його словами, Путін чітко висловив бажання завершити бойові дії між Росією та Україною дипломатичними засобами.

Чи вважає Трамп Путіна другом США

Під час спілкування з журналістами американського президента також запитали, чи вважає він Путіна другом Сполучених Штатів, особливо з огляду на те, що Росія є головним союзником Ірану.

Трамп відмовився називати російського лідера другом Америки, натомість наголосив на власних відносинах із ним.

"Я не можу говорити від імені Америки. Я вважаю Путіна людиною, з якою маю дуже хороші стосунки", — відповів президент США.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Президент Володимир Зеленський висловив сподівання отримати від Трампа запрошення на саміт G20 у Маямі. Він вважає Україну та США близькими союзниками.

Також Новини.LIVE писав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав проведення зустрічей Трампа з Путіним. Він пояснив, що США та Росія володіють великими ядерними арсеналами, тому контакти між їхніми лідерами є необхідними.