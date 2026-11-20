Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично спрашивал российского диктатора Владимира Путина, начал бы тот полномасштабное вторжение в Украину, если бы на тот момент президентом США был он. По словам Трампа, Путин ответил отрицательно, а также якобы выразил желание завершить российско-украинскую войну дипломатическим путем.

Об этом Трамп заявил во время выступления в Белом доме, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Clash Report.

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Дональд Трамп выступил перед СМИ. Фото: Reuters

Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Американский президент утверждает, что непосредственно обсуждал с российским лидером обстоятельства начала полномасштабной войны.

"Я действительно спросил Путина. Я сказал: "Ты бы вторгся, если бы я был президентом?" Он ответил: "Нет"", — рассказал Трамп.

В то же время глава Белого дома раскритиковал то, как Соединенные Штаты ранее действовали в отношении российско-украинской войны.

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"Наша страна справилась с этим очень плохо", — заявил глава Белого дома.

Отдельно Трамп высказался о возможности дипломатического урегулирования войны. По его словам, Путин четко выразил желание завершить боевые действия между Россией и Украиной дипломатическими средствами.

Считает ли Трамп Путина другом США

Во время общения с журналистами американского президента также спросили, считает ли он Путина другом Соединенных Штатов, особенно учитывая, что Россия является главным союзником Ирана.

Трамп отказался называть российского лидера другом Америки, вместо этого подчеркнув свои личные отношения с ним.

"Я не могу говорить от имени Америки. Я считаю Путина человеком, с которым у меня очень хорошие отношения", — ответил президент США.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что президент Владимир Зеленский выразил надежду получить от Трампа приглашение на саммит G20 в Майами. Он считает Украину и США близкими союзниками.

Также Новини.LIVE писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал проведение встреч Трампа с Путиным. Он объяснил, что США и Россия обладают большими ядерными арсеналами, поэтому контакты между их лидерами необходимы.