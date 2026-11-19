Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

У четвер, 19 листопада, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним цілком природними. Він також не висловив занепокоєння через те, що американський лідер назвав очільника Кремля своїм другом, наголосивши на важливості їхніх контактів.

Про це Рютте заявив перед засіданням "Коаліції охочих" у Берліні, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Володимир Путін, Сі Цзіньпінь та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Чому Рютте підтримує зустрічі Трампа з Путіним

Генсек НАТО прокоментував тристоронні переговори за участю лідерів США, Китаю та Росії, які відбуваються на саміті АТЕС.

"Думаю, важливо, щоб лідери зустрічалися, як оця зустріч у Китаї. Думаю, це нормально", — зазначив Рютте.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо особистого ставлення Трампа до Путіна, він звернув увагу на ядерний потенціал трьох держав.

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"Не забувайте, Росія і США — великі ядерні держави. Китай — зростаюча ядерна держава. Важливо, щоб лідери зустрічались і щодо ядерної зброї. Тож цілком нормально, що ці люди зустрічаються і намагаються домовитись про найкращий шлях уперед", — пояснив генсек НАТО.

Окремо генеральний секретар НАТО висловився про роль американського президента в мирному врегулюванні в Україні.

За його словами, Трамп докладає "титанічних зусиль" для досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив про необхідність особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна для завершення війни. Російський лідер начебто готовий до таких переговорів після підготовки необхідних документів.

Також Новини.LIVE писав, що Путін знову висунув Україні вимоги щодо завершення війни. Очільник Кремля заявив, що Київ має погодитися на компроміси, які обговорювалися зі США ще до саміту в Анкориджі.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і глава МЗС Радослав Сікорський розкритикували Дональда Трампа за слова про дружбу з Путіним. Польський прем'єр побажав уберегти світ від таких друзів, а Сікорський висловив занепокоєння через тепле ставлення американського президента до російського лідера.