Російський лідер Володимир Путін. Фото: Reuters

У четвер, 19 листопада, російський лідер Володимир Путін заявив, що Україна має погодитися на компроміси, запропоновані американською стороною ще до саміту в Анкориджі, якщо прагне завершення війни. Водночас очільник Кремля стверджує, що Москва готова продовжувати мирні переговори, однак конкретних термінів їхнього відновлення поки не визначено.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

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Володимир Путін, Сі Цзіньпінь та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Путін висунув умови завершення війни

Путін заявив, що подальше врегулювання конфлікту залежить від готовності України прийняти компроміси, які обговорювалися зі США ще до зустрічі Дональда Трампа та Путіна на Алясці.

За словами очільника Кремля, Росія нібито не зацікавлена в продовженні бойових дій, проте рішення про припинення війни залежить від Києва. Путін також назвав безглуздим прагнення України зберегти контроль над частиною Донбасу, яку російські війська досі не змогли захопити.

Водночас він заявив, що Москва не визначила конкретних дат наступного раунду мирних переговорів.

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Трамп і Путін 15 серпня 2025 року провели переговори на Алясці, однак не досягли домовленості про завершення війни. Російська сторона вимагала передачі їй усієї Донецької області, включно з територіями, які залишаються під контролем Сил оборони.

Натомість Москва пропонувала заморозити лінію фронту на інших напрямках. Також обговорювався перехід до укладення мирної угоди без попереднього припинення вогню.

Україна відкинула вимоги щодо передачі неокупованих територій.

Володимир Путін. Фото: Reuters

Що Путін заявив про Європу та переговори

Російський лідер стверджує, що питання безпеки України необхідно розглядати в контексті загальноєвропейської безпеки.

За словами Путіна, США наполягають на участі європейських представників у переговорному процесі.

Путін також повідомив, що Москва дипломатичними каналами запропонувала європейським представникам приїхати до Росії та викласти свої позиції щодо майбутніх домовленостей.

При цьому Путін назвав неприйнятним можливе розміщення іноземних військ на території України та заперечив, що Росія готується до війни з Європою у 2030 році.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Путін пригрозив Україні жорсткою відповіддю на удари по Кримському мосту. Він заявив, що після атак Москва більше не розглядає можливості домовленостей про припинення вогню в окремих сферах.

Також Новини.LIVE писав, що Путін позитивно оцінив тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Російський диктатор назвав переговори корисними та висловив сподівання на продовження такого формату співпраці.