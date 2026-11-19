Российский лидер Владимир Путин. Фото: Reuters

В четверг, 19 ноября, российский лидер Владимир Путин заявил, что Украина должна согласиться на компромиссы, предложенные американской стороной еще до саммита в Анкоридже, если стремится к завершению войны. В то же время глава Кремля утверждает, что Москва готова продолжать мирные переговоры, однако конкретные сроки их возобновления пока не определены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Путин выдвинул условия завершения войны

Путин заявил, что дальнейшее урегулирование конфликта зависит от готовности Украины принять компромиссы, которые обсуждались с США еще до встречи Дональда Трампа и Путина на Аляске.

По словам главы Кремля, Россия якобы не заинтересована в продолжении боевых действий, однако решение о прекращении войны зависит от Киева. Путин также назвал бессмысленным стремление Украины сохранить контроль над частью Донбасса, которую российские войска до сих пор не смогли захватить.

В то же время он заявил, что Москва не определила конкретных дат следующего раунда мирных переговоров.

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Трамп и Путин 15 августа 2025 года провели переговоры на Аляске, однако не достигли договоренности о завершении войны. Российская сторона требовала передачи ей всей Донецкой области, включая территории, которые остаются под контролем Сил обороны.

Взамен Москва предлагала заморозить линию фронта на других направлениях. Также обсуждался переход к заключению мирного соглашения без предварительного прекращения огня.

Украина отвергла требования о передаче неоккупированных территорий.

Владимир Путин. Фото: Reuters

Что Путин заявил о Европе и переговорах

Российский лидер утверждает, что вопросы безопасности Украины необходимо рассматривать в контексте общеевропейской безопасности.

По словам Путина, США настаивают на участии европейских представителей в переговорном процессе.

Путин также сообщил, что Москва по дипломатическим каналам предложила европейским представителям приехать в Россию и изложить свои позиции относительно будущих договоренностей.

При этом Путин назвал неприемлемым возможное размещение иностранных войск на территории Украины и опроверг утверждения о том, что Россия готовится к войне с Европой в 2030 году.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Путин пригрозил Украине жестким ответом на удары по Крымскому мосту. Он заявил, что после атак Москва больше не рассматривает возможность договоренностей о прекращении огня в отдельных сферах.

Также Новини.LIVE писал, что Путин положительно оценил трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Российский диктатор назвал переговоры полезными и выразил надежду на продолжение такого формата сотрудничества.