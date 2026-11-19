Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Reuters

У четвер, 19 листопада, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що завершення війни неможливе без особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна. За його словами, очільник Кремля готовий до таких переговорів після підготовки необхідних документів.

Про це Стубб заявив під час зустрічі "Коаліції охочих", передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі "Коаліції охочих". Фото: Reuters

Які питання необхідно вирішити для завершення війни

Президент Фінляндії окреслив шість ключових напрямів, які мають стати основою майбутніх домовленостей між Україною та Росією.

Першочерговим завданням Стубб назвав припинення вогню та запровадження заходів зміцнення довіри між сторонами. Окремими пунктами переговорів мають стати гарантії безпеки для України та врегулювання територіальних питань.

Крім того, Стубб наголосив на важливості фінансових домовленостей і формування загальної системи європейської безпеки.

Читайте також:

Стубб закликав посилити підтримку України

Під час зустрічі "Коаліції охочих" фінський лідер також звернув увагу на необхідність подальшої військової та фінансової допомоги Києву.

Зокрема, він закликав партнерів зміцнити українську протиповітряну оборону для захисту від російських повітряних атак.

Ще одним пріоритетом Стубб назвав підтримку енергетичного сектору, який зазнає пошкоджень унаслідок обстрілів.

Також президент Фінляндії наголосив на необхідності забезпечити стабільне фінансування України напередодні зимового періоду.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Путін знову висунув Україні вимоги щодо завершення війни. Російський лідер заявив, що Київ має погодитися на компроміси, які обговорювалися зі США ще до саміту в Анкориджі.

Також Новини.LIVE писав про попередження Кремлю від американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Вони заявили, що після можливого переходу контролю над Конгресом США до демократів Вашингтон може посилити військову та фінансову підтримку України.