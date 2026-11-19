Стубб: Зеленский и Путин должны встретиться, чтобы положить конец войне
В четверг, 19 ноября, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что завершение войны невозможно без личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. По его словам, глава Кремля готов к таким переговорам после подготовки необходимых документов.
Об этом Стубб заявил во время встречи "Коалиции желающих", передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.
Какие вопросы необходимо решить для завершения войны
Президент Финляндии обозначил шесть ключевых направлений, которые должны стать основой будущих договоренностей между Украиной и Россией.
Первоочередной задачей Стубб назвал прекращение огня и введение мер по укреплению доверия между сторонами. Отдельными пунктами переговоров должны стать гарантии безопасности для Украины и урегулирование территориальных вопросов.
Кроме того, Стубб подчеркнул важность финансовых договоренностей и формирования общей системы европейской безопасности.
Стубб призвал усилить поддержку Украины
Во время встречи "Коалиции желающих" финский лидер также обратил внимание на необходимость дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву.
В частности, он призвал партнеров укрепить украинскую противовоздушную оборону для защиты от российских воздушных атак.
Еще одним приоритетом Стубб назвал поддержку энергетического сектора, который подвергается повреждениям в результате обстрелов.
Также президент Финляндии подчеркнул необходимость обеспечить стабильное финансирование Украины в преддверии зимнего периода.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Путин вновь выдвинул Украине требования относительно завершения войны. Российский лидер заявил, что Киев должен согласиться на компромиссы, которые обсуждались с США еще до саммита в Анкоридже.
Также Новини.LIVE писал о предупреждении Кремлю от американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Они заявили, что после возможного перехода контроля над Конгрессом США к демократам Вашингтон может усилить военную и финансовую поддержку Украины.