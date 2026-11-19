Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Reuters

В четверг, 19 ноября, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что завершение войны невозможно без личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. По его словам, глава Кремля готов к таким переговорам после подготовки необходимых документов.

Об этом Стубб заявил во время встречи "Коалиции желающих", передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Энди Бернем и канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече "Коалиции желающих". Фото: Reuters

Какие вопросы необходимо решить для завершения войны

Президент Финляндии обозначил шесть ключевых направлений, которые должны стать основой будущих договоренностей между Украиной и Россией.

Первоочередной задачей Стубб назвал прекращение огня и введение мер по укреплению доверия между сторонами. Отдельными пунктами переговоров должны стать гарантии безопасности для Украины и урегулирование территориальных вопросов.

Кроме того, Стубб подчеркнул важность финансовых договоренностей и формирования общей системы европейской безопасности.

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Стубб призвал усилить поддержку Украины

Во время встречи "Коалиции желающих" финский лидер также обратил внимание на необходимость дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву.

В частности, он призвал партнеров укрепить украинскую противовоздушную оборону для защиты от российских воздушных атак.

Еще одним приоритетом Стубб назвал поддержку энергетического сектора, который подвергается повреждениям в результате обстрелов.

Также президент Финляндии подчеркнул необходимость обеспечить стабильное финансирование Украины в преддверии зимнего периода.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Путин вновь выдвинул Украине требования относительно завершения войны. Российский лидер заявил, что Киев должен согласиться на компромиссы, которые обсуждались с США еще до саммита в Анкоридже.

Также Новини.LIVE писал о предупреждении Кремлю от американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Они заявили, что после возможного перехода контроля над Конгрессом США к демократам Вашингтон может усилить военную и финансовую поддержку Украины.