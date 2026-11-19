Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

В четверг, 19 ноября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным вполне естественными. Он также не выразил обеспокоенности из-за того, что американский лидер назвал главу Кремля своим другом, подчеркнув важность их контактов.

Об этом Рютте заявил перед заседанием "Коалиции желающих" в Берлине, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Почему Рютте поддерживает встречи Трампа с Путиным

Генсек НАТО прокомментировал трехсторонние переговоры с участием лидеров США, Китая и России, которые проходят на саммите АТЭС.

"Думаю, важно, чтобы лидеры встречались, как на этой встрече в Китае. Думаю, это нормально", — отметил Рютте.

Отвечая на вопросы журналистов относительно личного отношения Трампа к Путину, он обратил внимание на ядерный потенциал трех государств.

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"Не забывайте, Россия и США — крупные ядерные державы. Китай — растущая ядерная держава. Важно, чтобы лидеры встречались и по вопросам ядерного оружия. Поэтому вполне нормально, что эти люди встречаются и пытаются договориться о наилучшем пути вперед", — объяснил генсек НАТО.

Отдельно генеральный секретарь НАТО высказался о роли американского президента в мирном урегулировании в Украине.

По его словам, Трамп прилагает "титанические усилия" для достижения мира в Украине.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина для завершения войны. Российский лидер якобы готов к таким переговорам после подготовки необходимых документов.

Также Новини.LIVE писал, что Путин вновь выдвинул Украине требования относительно завершения войны. Глава Кремля заявил, что Киев должен согласиться на компромиссы, которые обсуждались с США еще до саммита в Анкоридже.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский раскритиковали Дональда Трампа за слова о дружбе с Путиным. Польский премьер пожелал уберечь мир от таких друзей, а Сикорский выразил обеспокоенность из-за теплого отношения американского президента к российскому лидеру.