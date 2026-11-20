Российский диктатор Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал очередное заявление о войне в Украине. По его словам, сейчас российскому диктатору Владимиру Путину "нелегко".

Об этом Дональд Трамп заявил в Белом доме в пятницу, 20 ноября, передает Новини.LIVE.

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Трамп сделал новое заявление о войне в Украине

Американский лидер заявил, что Путину "трудно, поскольку он ведет войну, которая должна была длиться один день".

По его словам, в результате войны гибнет много людей с обеих сторон.

"И я думаю, что эта война когда-нибудь закончится", — добавил Трамп.

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Как писали Новини.LIVE, Трамп рассказал, что спросил Путина, решился бы тот начать полномасштабную войну против Украины, если бы в то время американское государство возглавлял он. По его словам, российский диктатор ответил, что не стал бы этого делать.

Кроме того, в китайском Шэньчжэне Путин и Трамп обсудили войну в Украине и подготовку к трехсторонней встрече. По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, вопрос об Украине был одним из главных.

Также Трамп назвал Путина своим другом. По его словам, "у них прекрасные отношения уже много лет".