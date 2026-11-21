Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність зустрітися з лідером США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту G20. За словами очільника держави, Сполучені Штати прагнуть провести перемовини до Різдва.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у чаті Офісу президента, передає Новини.LIVE.

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Зеленський готовий до зустрічі з Трампом та Путіним

Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона готова провести зустріч раніше, якщо це допоможе досягти результату та зберегти життя людей. Водночас він наголосив, що перед перемовинами мають відбутись консультації радників із питань безпеки. Спеціалісти мають підготувати порядок денний та визначити можливі результати зустрічі та напрацювати кроки до деескалації. Лише після цього стане зрозуміло, де зустрінуться лідери.

"Вони напрацюють, тоді буде зрозуміла дата і буде зрозуміле місце. Я пам'ятаю, коли ми в Берліні зустрічалися, американська сторона сказала, що дуже хочеться все це зробити ще до Різдва. Вони запитали, що я думаю.

Я їм сказав, до Різдва безумовно. Можемо раніше, давайте робити раніше", — сказав він.

Зеленський може взяти участь у саміті G20

Очільник держави повідомив, що лідерів країн запропонували США запросити Україну на саміт G20, він запланований на 14–15 грудня в Доралі поблизу Маямі.

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"Ми поки що офіційного запрошення від Америки не отримували. Безумовно, якщо вони нас запросять, ми будемо брати участь. Чи може бути така тристороння зустріч на полях G20? Я впевнений, що може бути. Ми чули, що деякі конгресмени не позитивно ставляться до того, що Путіна запросив Трамп. Але я думаю, що якщо Трамп запросить Україну, це трішечки інша історія. Тому що тристороння зустріч на полях G20, вона буде підтримана. ", — повідомив Зеленський.

Ми писали, що президент Володимир Зеленський повідомив, що чекає запрошення на саміт G20, який відбудеться у Маямі. Він заявив, що неоднаково отримував сигнали про участь України на зустрічі.

Новини.LIVE інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про власну готовність говорити з очільником Кремля Володимиром Путіним на полях саміту G20. Наразі невідомо, чи буде російський диктатор присутній на заході.