Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с лидером США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20. По словам главы государства, Соединенные Штаты намерены провести переговоры до Рождества.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в чате Офиса президента, передает Новини.LIVE.

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Зеленский готов к встрече с Трампом и Путиным

Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона готова провести встречу раньше, если это поможет достичь результата и спасти жизни людей. В то же время он подчеркнул, что перед переговорами должны состояться консультации советников по вопросам безопасности. Специалисты должны подготовить повестку дня, определить возможные результаты встречи и разработать шаги по деэскалации. Только после этого станет понятно, где встретятся лидеры.

"Они разработают план, тогда станет ясна дата и место. Я помню, когда мы встречались в Берлине, американская сторона сказала, что очень хотела бы сделать всё это ещё до Рождества. Они спросили, что я думаю.

Я им сказал: до Рождества — безусловно. Можем раньше, давайте сделаем раньше", — сказал он.

Зеленский может принять участие в саммите G20

Глава государства сообщил, что лидеры стран предложили США пригласить Украину на саммит G20, который запланирован на 14–15 декабря в Дорале недалеко от Майами.

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"Мы пока не получали официального приглашения от Америки. Безусловно, если они нас пригласят, мы будем участвовать. Может ли состояться такая трехсторонняя встреча в рамках саммита G20? Я уверен, что может. Мы слышали, что некоторые конгрессмены не одобряют то, что Путина пригласил Трамп. Но я думаю, что если Трамп пригласит Украину, это будет немного другая история. Потому что трехсторонняя встреча в рамках саммита G20 будет поддержана" , — сообщил Зеленский.

Мы писали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что ждет приглашения на саммит G20, который состоится в Майами. Он заявил, что получал противоречивые сигналы относительно участия Украины в этой встрече.

Новини.LIVE сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20. Пока неизвестно, будет ли российский диктатор присутствовать на мероприятии.