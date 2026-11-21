Трамп захистив Путіна та розкритикував Міжнародний кримінальний суд
Кремлівський диктатор Володимир Путін незадоволений тим, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) веде проти нього справи. Президент США Дональд Трамп підтримав президента РФ, заявивши, що МКС вийшов із-під контролю.
Про це з посиланням на заяву голови Білого дому під час спілкування із журналістами передає Новини.LIVE.
Трамп розкритикував МКС і вступився за Путіна
Американський лідер зазначив, що Китай уперше погодився засудити Міжнародний кримінальний суд за зловживання та перевищення повноважень. Діяльністю МКС, за його словами незадоволений не лише Путін, а й інші країни.
"Фальшива влада, бо за нею немає жодної сили... І вони (представники Міжнародного кримінального суду, — Ред.) думають, що можуть піти та заарештувати керівників країни, але вони не можуть цього зробити", — заявив Дональд Трамп.
Раніше Новини.LIVE повідомляв про заяву президента США щодо "нелегкого життя Путіна". Американський лідер заявив, що президенту РФ важко, тому що війна, яка мала тривати один день, досі не завершилася. За словами голови Білого дому, гине багато і росіян, і українців.
Також Новини.LIVE писав, що Трамп розповів, за якої умови війна в Україні не почалася б. На думку політика, якби він був президентом, коли Путіну спало на думку розпочати вторгнення, обійшлося б без озброєного конфлікту. Крім того, політик зазначив, що президент РФ хоче завершити бойові дії дипломатичним шляхом.