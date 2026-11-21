Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки во время встречи в Шэньчжэне 19 ноября 2026 года. Фото: REUTERS/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool

Кремлевский диктатор Владимир Путин недоволен тем, что Международный уголовный суд (МУС) ведет против него дела. Президент США Дональд Трамп поддержал президента РФ, заявив, что МУС вышел из-под контроля.

Об этом со ссылкой на заявление главы Белого дома во время общения с журналистами сообщает Новини.LIVE.

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Трамп раскритиковал МУС и защитил Путина

Американский лидер отметил, что Китай впервые согласился осудить Международный уголовный суд за злоупотребление и превышение полномочий. Деятельностью МУС, по его словам, недоволен не только Путин, но и другие страны.

"Ложная власть, потому что за ней нет никакой силы... И они (представители Международного уголовного суда, — Ред.) думают, что могут прийти и арестовать руководителей страны, но они не могут этого сделать", — заявил Дональд Трамп.

Ранее Новини.LIVE сообщал о заявлении президента США о "нелегкой жизни Путина". Американский лидер заявил, что президенту РФ тяжело, потому что война, которая должна была длиться один день, до сих пор не закончилась. По словам главы Белого дома, гибнет много и россиян, и украинцев.

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Также Новини.LIVE писал, что Трамп рассказал, при каком условии война в Украине не началась бы. По мнению политика, если бы он был президентом, когда Путину пришла в голову идея начать вторжение, обошлось бы без вооруженного конфликта. Кроме того, политик отметил, что президент РФ хочет завершить боевые действия дипломатическим путем.