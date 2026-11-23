Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Україна неодноразово пропонувала Росії кроки для зниження інтенсивності бойових дій, однак Москва не надала жодної мирної відповіді. Водночас Київ продовжує відстоювати свою незалежність і європейський спосіб життя.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що Зеленський сказав про позицію Росії

За словами глави держави, Україна неодноразово пропонувала російській стороні кроки, які могли б допомогти знизити інтенсивність бойових дій. Однак жодна з цих ініціатив не отримала мирної відповіді від Москви.

"Але, на жаль, Росія досі не дає нам жодної мирної відповіді", — наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що попри відсутність реакції з боку РФ Україна впевнена у своїй здатності захистити державність.

Читайте також:

"Ми впевнені, що захистимо свою незалежність і відстоїмо європейський спосіб життя в цій війні", — заявив він.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що СБУ та Сили оборони України провели операцію поблизу берегів Лівії, під час якої знищили російський корвет "Меркурій". Для атаки використали сім українських морських дронів. Разом із кораблем було знищено бойовий вертоліт Ка-27, а російське судно MV ANGARA, яке перевозило озброєння, зазнало ураження.

Також стало відомо про зміну тактики російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. За словами президента Володимира Зеленського, РФ намагається знищувати електромережі, щоб відрізати від електропостачання цілі регіони. Найскладніша ситуація склалася на Одещині та Дніпропетровщині.