Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украина неоднократно предлагала России меры по снижению интенсивности боевых действий, однако Москва не дала ни одного мирного ответа. В то же время Киев продолжает отстаивать свою независимость и европейский образ жизни.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает Новини.LIVE.

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Что Зеленский сказал о позиции России

По словам главы государства, Украина неоднократно предлагала российской стороне меры, которые могли бы помочь снизить интенсивность боевых действий. Однако ни одна из этих инициатив не получила мирного ответа от Москвы.

"Но, к сожалению, Россия до сих пор не дает нам ни одного мирного ответа", — подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что, несмотря на отсутствие реакции со стороны РФ, Украина уверена в своей способности защитить государственность.

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"Мы уверены, что защитим свою независимость и отстоим европейский образ жизни в этой войне", — заявил он.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что СБУ и Силы обороны Украины провели операцию у берегов Ливии, в ходе которой уничтожили российский корвет "Меркурий". Для атаки использовали семь украинских морских дронов. Вместе с кораблем был уничтожен боевой вертолёт Ка-27, а российское судно MV ANGARA, которое перевозило вооружение, получило повреждения.

Также стало известно об изменении тактики российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента Владимира Зеленского, РФ пытается уничтожать электросети, чтобы отрезать от электроснабжения целые регионы. Наиболее сложная ситуация сложилась в Одесской и Днепропетровской областях.