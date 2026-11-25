Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Вопрос о возможных январских сроках подписания мирного соглашения между Украиной и Россией вызвал у Дональда Трампа смех. Политик опроверг привязку к конкретным датам, заявив, что стремится к скорейшему завершению войны, однако готовность к диалогу со стороны Владимира Зеленского и Владимира Путина постоянно меняется.

Об этом сообщает The New York Post, передает Новини.LIVE.

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Трамп больше не ставит дедлайнов для переговоров

Дональд Трамп отверг предположения о наличии конкретных временных рамок для достижения мирных договоренностей между Украиной и Россией. По его словам, он стремится к скорейшему прекращению войны, однако прогресс в этом вопросе зависит от обеих сторон конфликта, поскольку «для танго нужны двое».

Во время беседы Трампа спросили о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского, согласно которым американские переговорщики якобы рассчитывают на заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом до января. Услышав это, Трамп громко рассмеялся, улыбнулся и переглянулся со старшим помощником, находившимся в комнате.

"Кто это сказал?" — переспросил он, а затем добавил: "Чего он от меня хочет?"

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Трамп подчеркнул, что не привязывается к каким-либо календарным ограничениям и хотел бы немедленного прекращения боевых действий, хотя сам конфликт, по его мнению, не касается США напрямую.

"Я не ограничиваю себя четкими сроками. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Знаете, это нас не касается", — сказал Трамп.

Он также уточнил, что хотел бы увидеть финал этого противостояния уже сегодня, однако всё упирается в позиции лидеров обеих стран, которые демонстрируют разную готовность к компромиссам в зависимости от момента.

"Иногда Путин выглядит так, будто он готов, а Зеленский — нет. Иногда Зеленский хотел бы это сделать, а Путин не готов. Зависит от того, какой день", — подытожил Трамп.

Новини.LIVE сообщали, что Киев уже неоднократно предлагал Москве меры по сокращению боевых действий, однако Кремль не дал ни одного мирного ответа. Несмотря на это, вокруг возможных переговоров продолжаются дипломатические заявления. Так, президент Владимир Зеленский подтвердил готовность встретиться с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на саммите G20, поскольку Вашингтон стремится провести такую беседу до Рождества.

Сам Дональд Трамп заявлял, что российскому диктатору сейчас «нелегко», а также поддержал недовольство Путина Международным уголовным судом, назвав эту институцию "вышедшей из-под контроля". В то же время в Кремле якобы положительно отреагировали на будущие гарантии безопасности для Украины со стороны США и Европы по образцу пятой статьи НАТО, но только при условии, что на украинской территории не будет войск Альянса.