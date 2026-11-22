Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Путін нібито погодився на надання Україні гарантій безпеки після завершення війни. Їх можуть забезпечити США та європейські країни за аналогом статті 5 НАТО. Водночас однією з умов Москви є відсутність військ Альянсу на українській території.

Про це пише оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус, інформує Новини.LIVE.

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Які гарантії безпеки для України обговорюють США та Європа

За інформацією співрозмовника видання, Путін у приватних розмовах погодився з можливістю того, що після завершення війни Україна отримає зобов'язання щодо безпеки від США та європейських партнерів. Вони мають бути подібними до гарантій, передбачених статтею 5 НАТО. Водночас Москва виступає проти розміщення військ Альянсу в Україні.

Серед можливих механізмів гарантування безпеки американські посадовці розглядають відведення російських військ від українського кордону після припинення вогню. Якщо ж російські сили знову рушать уперед для нападу, війська НАТО мають оперативно прибути в Україну.

Крім того, США та європейські партнери обговорюють способи контролю за дотриманням Росією домовленостей і налагодження швидкого зв'язку між сторонами на випадок кризової ситуації.

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Ще один елемент можливих домовленостей стосується санкцій проти Росії. За даними джерела, Москва могла б отримати послаблення обмежень, однак їх знову запровадять, якщо РФ почне зосереджувати війська для нового вторгнення.

Що Джаред Кушнер говорить про переговори щодо України

Як зазначає Девід Ігнатіус, американський перемовник Джаред Кушнер вважає, що сторони підуть на поступки лише за умови отримання гарантій того, що після припинення вогню бойові дії не відновляться. За його логікою, такі домовленості мають зменшити ризик нового загострення.

Також Кушнер повідомляв про просування в питанні європейського майбутнього України. За словами оглядача WP, європейські посадовці підтвердили, що розглядають спеціальну процедуру для вступу України до ЄС. Водночас цей процес може тривати до десяти років.

Яке територіальне питання залишається найскладнішим

Окремо оглядач WP звертає увагу на територіальне питання, яке залишається однією з головних перешкод для домовленостей. Путін прагне встановити контроль над усією територією Донбасу, тоді як Президент України Володимир Зеленський відмовляється віддавати частини регіону, які Росія не змогла захопити.

За інформацією Девіда Ігнатіуса, Кушнер розглядає можливість запропонувати Путіну вступ України до НАТО в обмін на території Донбасу, які хоче отримати Росія. Зеленський підтвердив, що американські перемовники порушували таке питання. За його словами, це сталося вперше.

Президент України також зазначив, що готовий винести відповідний пакет домовленостей на референдум, якщо він передбачатиме гарантії безпеки, кошти на відновлення країни та відсутність обмежень щодо чисельності майбутньої української армії.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала письмових відповідей щодо гарантій безпеки за аналогом статті 5 НАТО. Зокрема, невідомо, які країни захищатимуть Україну та чи готові вони дати відсіч Росії в разі нового нападу. Президент наголосив, що такі гарантії мають діяти десятиліттями, а не лише протягом двох років.

Новини.LIVE писали, що Зеленський прокоментував заяву Джареда Кушнера про згоду Росії на гарантії безпеки для України за аналогом статті 5 НАТО. Президент зазначив, що наразі невідомо, як саме діятимуть такі гарантії та чи передбачатимуть розміщення іноземних військ в Україні. Водночас він заявив, що Україна була б рада американським військовим базам на своїй території.

Новини.LIVE також повідомляли, що спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що Росія погодилася на концепцію гарантій безпеки для України за аналогом статті 5 НАТО. Про це він повідомив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець, зазначивши, що американська сторона досягла значного прогресу в переговорах. За словами Кушнера, Дональд Трамп відкритий до запровадження таких гарантій, якщо вони відповідатимуть національним інтересам США.