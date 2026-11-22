Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Путин якобы согласился предоставить Украине гарантии безопасности после окончания войны. Их могут обеспечить США и европейские страны по аналогии со статьёй 5 НАТО. В то же время одним из условий Москвы является отсутствие войск Альянса на территории Украины.

Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, сообщает Новини.LIVE.

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Какие гарантии безопасности для Украины обсуждают США и Европа

По информации собеседника издания, Путин в частных беседах согласился с возможностью того, что после завершения войны Украина получит обязательства по безопасности от США и европейских партнеров. Они должны быть аналогичны гарантиям, предусмотренным статьей 5 НАТО. В то же время Москва выступает против размещения войск Альянса в Украине.

Среди возможных механизмов обеспечения безопасности американские чиновники рассматривают отвод российских войск от украинской границы после прекращения огня. Если же российские силы вновь начнут наступление, войска НАТО должны оперативно прибыть в Украину.

Кроме того, США и европейские партнеры обсуждают способы контроля за соблюдением Россией договоренностей и налаживание оперативной связи между сторонами на случай кризисной ситуации.

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Еще один элемент возможных договоренностей касается санкций против России. По данным источника, Москва могла бы получить ослабление ограничений, однако их вновь введут, если РФ начнет сосредотачивать войска для нового вторжения.

Что Джаред Кушнер говорит о переговорах по Украине

Как отмечает Дэвид Игнатиус, американский переговорщик Джаред Кушнер считает, что стороны пойдут на уступки только при условии получения гарантий того, что после прекращения огня боевые действия не возобновятся. По его логике, такие договоренности должны снизить риск нового обострения.

Также Кушнер сообщал о прогрессе в вопросе европейского будущего Украины. По словам обозревателя WP, европейские чиновники подтвердили, что рассматривают специальную процедуру для вступления Украины в ЕС. В то же время этот процесс может длиться до десяти лет.

Какой территориальный вопрос остается самым сложным

Отдельно обозреватель WP обращает внимание на территориальный вопрос, который остается одним из главных препятствий для достижения договоренностей. Путин стремится установить контроль над всей территорией Донбасса, тогда как президент Украины Владимир Зеленский отказывается отдавать те части региона, которые Россия не смогла захватить.

По информации Дэвида Игнатиуса, Кушнер рассматривает возможность предложить Путину вступление Украины в НАТО в обмен на территории Донбасса, которые хочет получить Россия. Зеленский подтвердил, что американские переговорщики поднимали этот вопрос. По его словам, это произошло впервые.

Президент Украины также отметил, что готов вынести соответствующий пакет договоренностей на референдум, если он будет предусматривать гарантии безопасности, средства на восстановление страны и отсутствие ограничений по численности будущей украинской армии.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила письменных ответов относительно гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО. В частности, неизвестно, какие страны будут защищать Украину и готовы ли они дать отпор России в случае нового нападения. Президент подчеркнул, что такие гарантии должны действовать десятилетиями, а не только в течение двух лет.

Новини.LIVE писали, что Зеленский прокомментировал заявление Джареда Кушнера о согласии России на гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьёй 5 НАТО. Президент отметил, что пока неизвестно, как именно будут действовать такие гарантии и будут ли они предусматривать размещение иностранных войск в Украине. В то же время он заявил, что Украина была бы рада американским военным базам на своей территории.

Новини.LIVE также сообщали, что спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Россия согласилась на концепцию гарантий безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО. Об этом он сообщил в комментарии корреспондентке Новини.LIVE Галине Остаповец, отметив, что американская сторона достигла значительного прогресса в переговорах. По словам Кушнера, Дональд Трамп открыт для введения таких гарантий, если они будут соответствовать национальным интересам США.