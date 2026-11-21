Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Владимир Зеленский сообщил , что Украина пока не получила полного письменного ответа относительно гарантий безопасности, которые могли бы действовать по образцу пятой статьи НАТО. По словам главы государства, неизвестно, какие страны обязуются защищать украинскую территорию и готовы ли они дать отпор в случае нового нападения.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в чате Офиса президента, передает Новини.LIVE.

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Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона должна получить письменный ответ на три вопроса:

какие страны обязуются защищать территорию Украины; как именно они будут действовать; готовы ли страны-партнеры дать отпор РФ в случае нового нападения.

По словам главы государства, пока такого ответа нет.

"А если у нас будет что-то вроде пятой статьи, вот это "вроде" вызывает много вопросов. Ответы должны быть не просто словами и не просто красноречиво звучать", — сказал Зеленский.

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Украинский лидер сообщил, что гарантии безопасности должны действовать как минимум десять лет, после завершения президентского срока Дональда Трампа. Владимир Зеленский предположил, что РФ может воздержаться от нового нападения на Украину на несколько лет, только на время президентства Трампа, а впоследствии возобновить боевые действия.

"И гарантии нам нужны не на два года, а желательно навсегда. Ну, по крайней мере, на десятки лет. И поэтому на такой вопрос тоже сложно ответить. Даже если Путин и в друзьях, как выяснилось недавно, с Трампом, то два года, если Путин будет бояться что-то предпринять и начать агрессию, нас не устраивают. Это не прочный мир. Это пауза на два года. Это очень сложно", — сообщил Зеленский.

Глава государства заявил, что в случае повторного российского нападения украинской стороне придется вновь обращаться за международной поддержкой и укреплять собственные вооруженные силы. По мнению президента, такой сценарий весьма опасен для государства.

"Как после этих двух лет, если будет агрессия, как мобилизовать такую поддержку, какую мы мобилизовали сейчас. Как мобилизовать не только финансы, но и как разместить нашу армию потом. Нет, ну и точно между нами, честно говоря. Послушайте, снова воевать — ну это очень опасно для нашего государства", — подытожил он.

Мы писали, что Владимир Зеленский прокомментировал заявление специального представителя США Джареда Кушнера о гарантиях безопасности для Украины по образцу гарантий статьи 5 НАТО. По его словам, он положительно оценил такой сценарий, но пока неизвестны детали и понимание того, как это может произойти.

Новини.LIVE сообщали, что представители ЕС обсудили с Украиной возможные гарантии безопасности. Они утверждают, что гарантии должны быть надежными, юридически обязательными и согласованными с США. Одним из предусмотренных механизмов является долгосрочная военная, финансовая и техническая поддержка Сил обороны.