Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна наразі не має повної письмової відповіді щодо гарантій безпеки, які могли б діяти за зразком п'ятої статті НАТО. За словами очільника держави, невідомо, які країни зобов'яжуться захищати українську територію та чи готові вони дати відсіч у разі нового нападу.

Це сказав Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у чаті Офісу президента, передає Новини.LIVE.

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Зеленський про гарантії безпеки для України

Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона має отримати письмову відповідь на три запитання:

які країни зобов'яжуться захищати територію України; як саме вони діятимуть; чи готові країни-партнери дати відсіч РФ в разі нового нападу.

За словами очільника держави, наразі такої відповіді немає.

"А якщо ми будемо мати типу п'ятої статті, от це на "типу" виникає багато запитань. Відповіді повинні бути не просто в словах і не просто красномовно звучати", — сказав Зеленський.

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Український лідер повідомив, що гарантії безпеки мають діяти щонайменше десяти років, після завершення президентства Дональда Трампа. Володимир Зеленський припустив, що РФ може утриматись від нового нападу на Україну на декілька років, лише під час каденції Трампа, а згодом продовжити бойові дії.

"І гарантії нам потрібні не на два роки, а бажано назавжди. Ну, принаймні на десятки років. І тому також на таке питання складно відповісти. Навіть якщо Путін і в друзях, як з'ясувалося, нещодавно з Трампом, то два роки, якщо Путін буде боятися щось зробити й прийти з агресією, нас не влаштовує. Це не сильний мир. Це пауза на два роки. Це дуже складно", — повідомив Зеленський.

Глава держави заявив, що у разі повторного російського нападу українській стороні доведеться знову звертатись за міжнародною підтримкою та посилювати власне військо. На думку президента, такий сценарій неабияк небезпечний для держави.

"Як після цих двох років, якщо буде агресія, як мобілізувати таку підтримку, яку ми мобілізували зараз. Як мобілізувати не тільки фінанси, але і як поселити нашу армію потім. Ні, ну і точно між нами, чесно кажучи. Дивіться, ще раз воювати, ну це дуже небезпечно для нашої держави", — підсумував він.

Ми писали, що Володимир Зеленський прокоментував заяву спеціального представника США Джареда Кушнера щодо гарантій безпеки для України за прикладом гарантій статті 5 НАТО. За його словами, він позитивно оцінив такий сценарій, але наразі невідомо деталей та розуміння як це може відбутись.

Новини.LIVE інформували, що представники ЄС обговорили з Україною можливі гарантії безпеки. Вони стверджують, що гарантії мають бути надійними, юридично обов’язковими та узгодженими зі США. Одним із передбачених механізмів є довгострокова військова, фінансова й технічна підтримка Сил оборони.