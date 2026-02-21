Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський лідер Дональд Трамп оголосив про підняття тарифів для усіх країн. Він збільшив мита з 10% до 15%. Крім того, глава Білого дому заявив, що це не остаточне підвищення.

Про це Президент США повідомив у Truth Social у суботу, 21 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Підвищення тарифів на імпорт у США

Трамп назвав рішення Верховного суду, який раніше скасував введені ним мита, "безглуздим, погано сформульованим та надзвичайно антиамериканським". За словами президента США, він терміново підвищує глобальні тарифи.

"З негайним вступом в силу підвищую 10-відсоткове світове мито на країни, багато з яких обкрадали США протягом десятиліть без жодних наслідків (до мого приходу!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%", — написав Трамп.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Крім того, американський лідер зазначив, що це ще не межа. Він додав, що протягом наступних кількох місяців його команда визначить та опублікує нові юридично допустимі мита.

"Вони продовжать наш надзвичайно успішний процес "Зробити Америку знову великою" — величнішою, ніж будь-коли", — зазначив лідер США.

Тарифи Дональда Трампа

У п'ятницю, 20 лютого, Верховний суд США скасував більшість тарифів Трампа. Як зазначили у постанові, президент Сполучених Штатів порушив федеральне законодавство, коли самостійно запровадив масштабні мита на імпорт. Водночас Трамп заявив, що має запасний план.

Раніше Президент США також заявив, що може впровадити торговельні тарифи проти деяких країн ЄС та НАТО. Це пов'язано з розгортанням військ в Гренландії на тлі погроз США захопити арктичний острів. Американський президент вважає, що настав час ввести тарифи.

Свої тарифи у розмірі 10% на імпорт з багатьох країн світу Президент США запровадив у квітні 2025 року. На тлі цього відбулося різке падіння на фондових ринках США.