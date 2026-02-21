Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп оголосив нові тарифи для всіх країн і заявив, що це не межа

Трамп оголосив нові тарифи для всіх країн і заявив, що це не межа

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 19:56
Нові тарифи Трампа — президент США збільшив мита до 15%
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський лідер Дональд Трамп оголосив про підняття тарифів для усіх країн. Він збільшив мита з 10% до 15%. Крім того, глава Білого дому заявив, що це не остаточне підвищення.

Про це Президент США повідомив у Truth Social у суботу, 21 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Підвищення тарифів на імпорт у США

Трамп назвав рішення Верховного суду, який раніше скасував введені ним мита, "безглуздим, погано сформульованим та надзвичайно антиамериканським". За словами президента США, він терміново підвищує глобальні тарифи.

"З негайним вступом в силу підвищую 10-відсоткове світове мито на країни, багато з яких обкрадали США протягом десятиліть без жодних наслідків (до мого приходу!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%", — написав Трамп.

Президент США Дональд Трамп підвищив тарифи для всіх країн з 10% до 15%
Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Крім того, американський лідер зазначив, що це ще не межа. Він додав, що протягом наступних кількох місяців його команда визначить та опублікує нові юридично допустимі мита.

"Вони продовжать наш надзвичайно успішний процес "Зробити Америку знову великою" — величнішою, ніж будь-коли", — зазначив лідер США.

Тарифи Дональда Трампа

У п'ятницю, 20 лютого, Верховний суд США скасував більшість тарифів Трампа. Як зазначили у постанові, президент Сполучених Штатів порушив федеральне законодавство, коли самостійно запровадив масштабні мита на імпорт. Водночас Трамп заявив, що має запасний план.

Раніше Президент США також заявив, що може впровадити торговельні тарифи проти деяких країн ЄС та НАТО. Це пов'язано з розгортанням військ в Гренландії на тлі погроз США захопити арктичний острів. Американський президент вважає, що настав час ввести тарифи.

Свої тарифи у розмірі 10% на імпорт з багатьох країн світу Президент США запровадив у квітні 2025 року. На тлі цього відбулося різке падіння на фондових ринках США.

тарифи США Дональд Трамп імпорт мита
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації