Главная Новости дня Трамп повысил пошлины на импорт в США и анонсировал новый тариф

Трамп повысил пошлины на импорт в США и анонсировал новый тариф

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 19:56
Трамп заявил об увеличении тарифов для всех стран до 15%
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что глобальные тарифы поднимают с 10% до 15%. Это произошло после того, как Верховный суд решил отменить введенные им пошлины.

Об этом Президент США сообщил в Truth Social в субботу, 21 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Повышение тарифов на импорт в США

Трамп назвал решение Верховного суда, который ранее отменил введенные им пошлины, "бессмысленным, плохо сформулированным и чрезвычайно антиамериканским". По словам президента США, он срочно повышает глобальные тарифы.

"С немедленным вступлением в силу повышаю 10-процентную мировую пошлину на страны, многие из которых обворовывали США в течение десятилетий без всяких последствий (до моего прихода!), до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня 15%", — написал Трамп.

Президент США Дональд Трамп підвищив тарифи для всіх країн з 10% до 15%
Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Кроме того, американский лидер отметил, что это еще не предел. Он добавил, что в течение следующих нескольких месяцев его команда определит и опубликует новые юридически допустимые пошлины.

"Они продолжат наш чрезвычайно успешный процесс "Сделать Америку снова великой" — величественной, чем когда-либо", — отметил лидер США.

Тарифы Дональда Трампа

В пятницу, 20 февраля, Верховный суд США отменил большинство тарифов Трампа. Как отметили в постановлении, президент Соединенных Штатов нарушил федеральное законодательство, когда самостоятельно ввел масштабные пошлины на импорт. В то же время Трамп заявил, что имеет запасной план.

Ранее Президент США также заявил, что может ввести торговые тарифы против некоторых стран ЕС и НАТО. Это связано с развертыванием войск в Гренландии на фоне угроз США захватить арктический остров. Американский президент считает, что пришло время ввести тарифы.

Свои тарифы в размере 10% на импорт из многих стран мира Президент США ввел в апреле 2025 года. На фоне этого произошло резкое падение на фондовых рынках США.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
