Трамп заявил, что обнародует материалы об НЛО

Президент Дональд Трамп сообщил, что США обнародуют материалы, касающиеся существования инопланетян. Он отметил, что это чрезвычайно сложный, но важный вопрос.

Трамп о материалах по инопланетянам

Глава Белого дома Трамп заявил, что США обнародуют материалы, касающиеся существования инопланетян.

"Учитывая огромный интерес, который был проявлен, я поручу министру обороны (Питу Гегсету, — Ред.), соответствующим департаментам и ведомствам начать процесс выявления и рассекречивания правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов (НЛО). А также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но важными вопросами", — написал Трамп.

Что предшествовало заявлению Трампа об НЛО

Несколько дней назад экс-президент США Барак Обама, отвечая на вопрос интервьюера о существовании инопланетян, заявил: "Они существуют, но я их не видел, и их не держат в "Зоне 51" (Зона 51 — это сверхсекретная военная база США). Там нет подземных сооружений, если только не существует огромный заговор и они скрыли это от президента США".

Позже на своей странице в Instagram он объяснил свою позицию так: "статистически Вселенная настолько велика, что вероятность существования жизни там достаточно высока".

Зато президент США Дональд Трамп заявил, что этим Обама "раскрыл секретную информацию", хотя не имел на это полномочий. На уточняющий вопрос журналиста, верит ли он сам в инопланетян, Трамп ответил: "Ну, я не знаю, настоящие они или нет. Могу сказать, что он предоставил секретную информацию. Он совершил большую ошибку".

НЛО в небе над США — что известно

В декабре 2024 года в одном из штатов США заметили НЛО. Тогда комментируя эту информацию Трамп заявил, что правительство знает больше, чем говорит.

В том же месяце и году жители Нью-Джерси и нескольких других штатов США регулярно замечали таинственные неопознанные летающие объекты, которые похожи на дронов в ночном небе.

Также в сентябре 2024 года неподалеку ядерной базы США в Монтане зафиксировали НЛО с "тоннами мерцающих и вращающихся огней".