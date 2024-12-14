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В одном из штатов США заметили НЛО — видео

14 декабря 2024 23:02
Евгения Брюховецкая - редактор
В США в небе заметили НЛО, военных призвали объяснить
НЛО в небе. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Жители Нью-Джерси в Соединенных Штатах Америки видели в небе неизвестный летающий объект. Новоизбранный президент Дональд Трамп призвал военных объяснить обеспокоенным людям, что это было.

Об этом пишет AP.

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Американцы обсуждают таинственные объекты в небе, которые увидели в Нью-Джерси. Есть теории, что это беспилотники или что-нибудь другое. Законодатели требуют объяснений от федеральных властей и властей штата относительно того, что за этим стоит.

В частности, губернатор Фил Мерфи написал действующему президенту Джо Байдену письмо с просьбой предоставить ответы. А новый сенатор от штата Энди Ким провел ночь "на охоте на беспилотники" на севере Нью-Джерси.

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Энди Ким. Фото: X/Энди Ким

Позже будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что правительство знает больше, чем говорит.

"Пусть общественность узнает, и немедленно. В противном случае, сбивайте их!!!" — подчеркнул он.

Напомним, в США беспилотники впервые заметили 18 ноября 2024 года, и с тех пор они регулярно появляются над разными районами, особенно ночью.

Ранее мы писали, что в сентябре возле американской ядерной базы заметили НЛО.

США Дональд Трамп беспилотники Пентагон военные НЛО

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