У США в небі помітили НЛО, військових закликали пояснити

В одному зі штатів США помітили НЛО — відео
Мешканці Нью-Джерсі в Сполучених Штатах Америки бачили в небі невідомий летючий об'єкт. Новообраний президент Дональд Трамп закликав військових пояснити занепокоєним людям, що це було.
Про це пише AP.
НЛО у небі над США
Американці обговорюють таємничі об'єкти в небі, які бачили в Нью-Джерсі. Є теорії, що це безпілотники або щось інше. Законодавці вимагають пояснень від федеральної влади та влади штату щодо того, що за цим стоїть.
Зокрема, губернатор Філ Мерфі написав чинному президенту Джо Байдену листа з проханням надати відповіді. А новий сенатор від штату Енді Кім провів ніч "на полюванні на безпілотники" на півночі Нью-Джерсі.
Згодом майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що уряд знає більше, аніж говорить.
"Нехай громадськість дізнається, і негайно. В іншому випадку, збивайте їх!!!" — наголосив він.
Нагадаємо, у США безпілотники вперше помітили 18 листопада 2024 року, і з того часу вони регулярно з’являються над різними районами, особливо вночі.
Раніше ми писали, що у вересні біля американської ядерної бази помітили НЛО.
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