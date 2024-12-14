У США в небі помітили НЛО, військових закликали пояснити

НЛО у небі. Фото: скриншот з відео

Мешканці Нью-Джерсі в Сполучених Штатах Америки бачили в небі невідомий летючий об'єкт. Новообраний президент Дональд Трамп закликав військових пояснити занепокоєним людям, що це було.

Про це пише AP.

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Американці обговорюють таємничі об'єкти в небі, які бачили в Нью-Джерсі. Є теорії, що це безпілотники або щось інше. Законодавці вимагають пояснень від федеральної влади та влади штату щодо того, що за цим стоїть.

Зокрема, губернатор Філ Мерфі написав чинному президенту Джо Байдену листа з проханням надати відповіді. А новий сенатор від штату Енді Кім провів ніч "на полюванні на безпілотники" на півночі Нью-Джерсі.

Енді Кім. Фото: X/Енді Кім

Згодом майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що уряд знає більше, аніж говорить.

"Нехай громадськість дізнається, і негайно. В іншому випадку, збивайте їх!!!" — наголосив він.

Нагадаємо, у США безпілотники вперше помітили 18 листопада 2024 року, і з того часу вони регулярно з’являються над різними районами, особливо вночі.

Раніше ми писали, що у вересні біля американської ядерної бази помітили НЛО.