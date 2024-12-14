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У небі кількох штатів США щоденно літають НЛО — що каже влада

14 грудня 2024 10:17
Анастасія Постоєнко - Редактор
Над Нью-Джерсі літають загадкові НЛО — що відомо про інцидент
Загадкові об'єкти у небі Нью-Джерсі. Фото: X
Анастасія Постоєнко - Редактор

Останніми тижнями мешканці Нью-Джерсі та кількох інших штатів США занепокоєні появою таємничих невпізнаний летючих об'єктів, які подібні до дронів у нічному небі. Безпілотники вперше помітили 18 листопада 2024 року, і з того часу вони регулярно з’являються над різними районами, особливо вночі. Це явище викликало хвилю обговорень серед громадян, які очікують пояснень від влади.

Про це повідомляють NBC News.

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Коли та де помічали дрони

Перші повідомлення про безпілотники надійшли з північних районів Нью-Джерсі, але з часом їх почали помічати в усіх частинах штату. Також є підтвердження спостережень у Нью-Йорку, Меріленді, Делавері та навіть у Флориді. За словами посадовців, дрони з’являються переважно вночі, а вдень повідомлень майже немає.

Чиновники заявляють, що тільки за одну ніч у Нью-Джерсі було зареєстровано 79 спостережень дронів, а загалом надійшло понад 400 повідомлень про їхню появу. Попри таку активність, їхні маршрути, походження та призначення залишаються невідомими.

Що кажуть офіційні особи

ФБР та Міністерство внутрішньої безпеки США спільно розслідують це явище. У своїй заяві вони зазначили, що наразі немає доказів загрози національній чи громадській безпеці, а також відкинули версії про іноземне походження дронів.

Попередній аналіз зображень показав, що більшість спостережень можуть бути помилковими: замість безпілотників люди фіксували пілотовані літаки, які законно виконували польоти. Пентагон також запевнив, що дрони не належать до військових об’єктів США та не мають зв’язку з Іраном.

Однак ці пояснення не знімають тривоги серед громадян та законодавців. Сенатор Річард Блюменталь і колишній губернатор штату Меріленд Ларрі Хоган закликали федеральний уряд забезпечити прозорість у цьому питанні та швидко знайти рішення. Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі звернувся до Конгресу з проханням дозволити місцевим правоохоронним органам використовувати технології для виявлення та нейтралізації дронів. Президент США Джо Байден був поінформований про безпілотники на початку цього тижня.

Що це за дрони

Експерти припускають, що ці дрони є комерційними моделями з розмахом крил до 1,8 метра. Точна кількість задіяних безпілотників досі не підтверджена. За словами представників Нью-Джерсі, у найактивніші ночі кількість дронів могла досягати 180.

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Один з дронів, які помітили над Нью-Джерсі. Фото: X

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) застерігає громадян від спроб збивати дрони. Це є незаконним та може спричинити серйозну небезпеку, зокрема пожежі через літієві батареї чи випадкові ушкодження. Громадянам рекомендують звертатися до місцевих правоохоронців у разі підозрілої діяльності безпілотників.

Попри те, що дрони не становлять прямої загрози, їхня поява викликала панічні настрої в населення. Американська громадськість очікує чітких відповідей і дій від влади.

Нагадаємо, у вересні помітили НЛО біля американської ядерної бази.

А влітку, у серпні, в Бразилії сфотографували НЛО — це фото стало найчіткішим зображенням за всю історію спостережень. 

Джо Байден США скандал дрони НЛО

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