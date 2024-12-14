Над Нью-Джерсі літають загадкові НЛО — що відомо про інцидент

Загадкові об'єкти у небі Нью-Джерсі. Фото: X

Останніми тижнями мешканці Нью-Джерсі та кількох інших штатів США занепокоєні появою таємничих невпізнаний летючих об'єктів, які подібні до дронів у нічному небі. Безпілотники вперше помітили 18 листопада 2024 року, і з того часу вони регулярно з’являються над різними районами, особливо вночі. Це явище викликало хвилю обговорень серед громадян, які очікують пояснень від влади.

Про це повідомляють NBC News.

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Коли та де помічали дрони

Перші повідомлення про безпілотники надійшли з північних районів Нью-Джерсі, але з часом їх почали помічати в усіх частинах штату. Також є підтвердження спостережень у Нью-Йорку, Меріленді, Делавері та навіть у Флориді. За словами посадовців, дрони з’являються переважно вночі, а вдень повідомлень майже немає.

Besides the drone sightings, people are also reporting seeing mysterious orbs in New Jersey and other parts of the East Coast.#Orbs #Drones #NewJerseyUFO #UFO pic.twitter.com/nGiasEz9Yn — ∼Marietta (@MariettaDaviz) December 14, 2024

Чиновники заявляють, що тільки за одну ніч у Нью-Джерсі було зареєстровано 79 спостережень дронів, а загалом надійшло понад 400 повідомлень про їхню появу. Попри таку активність, їхні маршрути, походження та призначення залишаються невідомими.

🚨BREAKING: People Are Literally SHOOTING at the Drones in New Jersey Now! pic.twitter.com/TuPkBZmYzJ — Jay Anderson (@TheProjectUnity) December 13, 2024

Що кажуть офіційні особи

ФБР та Міністерство внутрішньої безпеки США спільно розслідують це явище. У своїй заяві вони зазначили, що наразі немає доказів загрози національній чи громадській безпеці, а також відкинули версії про іноземне походження дронів.

Попередній аналіз зображень показав, що більшість спостережень можуть бути помилковими: замість безпілотників люди фіксували пілотовані літаки, які законно виконували польоти. Пентагон також запевнив, що дрони не належать до військових об’єктів США та не мають зв’язку з Іраном.

Legacy Media can claim ‘it’s just drones’ but countless videos are emerging from the night sky which counter this simplistic narrative.



This is New Jersey. pic.twitter.com/QrmSMV9Y4W — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 7, 2024

Однак ці пояснення не знімають тривоги серед громадян та законодавців. Сенатор Річард Блюменталь і колишній губернатор штату Меріленд Ларрі Хоган закликали федеральний уряд забезпечити прозорість у цьому питанні та швидко знайти рішення. Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі звернувся до Конгресу з проханням дозволити місцевим правоохоронним органам використовувати технології для виявлення та нейтралізації дронів. Президент США Джо Байден був поінформований про безпілотники на початку цього тижня.

Time lapse video of the New Jersey drones the other night pic.twitter.com/SaoSUdo9i5 — Jayroo (@jayroo69) December 11, 2024

Що це за дрони

Експерти припускають, що ці дрони є комерційними моделями з розмахом крил до 1,8 метра. Точна кількість задіяних безпілотників досі не підтверджена. За словами представників Нью-Джерсі, у найактивніші ночі кількість дронів могла досягати 180.

Один з дронів, які помітили над Нью-Джерсі. Фото: X

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) застерігає громадян від спроб збивати дрони. Це є незаконним та може спричинити серйозну небезпеку, зокрема пожежі через літієві батареї чи випадкові ушкодження. Громадянам рекомендують звертатися до місцевих правоохоронців у разі підозрілої діяльності безпілотників.

Попри те, що дрони не становлять прямої загрози, їхня поява викликала панічні настрої в населення. Американська громадськість очікує чітких відповідей і дій від влади.

Нагадаємо, у вересні помітили НЛО біля американської ядерної бази.

А влітку, у серпні, в Бразилії сфотографували НЛО — це фото стало найчіткішим зображенням за всю історію спостережень.