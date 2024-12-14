Над Нью-Джерси летают загадочные НЛО — что известно об инциденте

Загадочные объекты в Нью-Джерси. Фото: X

В последние недели жители Нью-Джерси и нескольких других штатов США обеспокоены появлением таинственных неузнаваемых летучих объектов, похожих на дроны в ночном небе. Беспилотники впервые заметили 18 ноября 2024, и с тех пор они регулярно появляются над разными районами, особенно ночью. Это явление вызвало волну обсуждений среди граждан, ожидающих пояснений от власти.

Об этом сообщают NBC News.

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Когда и где замечали дроны

Первые сообщения о беспилотниках поступили из северных районов Нью-Джерси, но со временем их начали замечать во всех частях штата. Также есть подтверждение наблюдений в Нью-Йорке, Мэриленде, Делавере и даже во Флориде. По словам чиновников, дроны появляются преимущественно ночью, а днем сообщений почти нет.

Беседуют drone sightings, люди являются также reporting seeing mysterious orbs в New Jersey and other parts of East Coast. #Orbs #Drones #NewJerseyUFO #UFO pic.twitter.com/nGiasEz9Yn — ～Marietta (@MariettaDaviz) December 14, 2024

Чиновники заявляют, что только за одну ночь в Нью-Джерси было зарегистрировано 79 наблюдений дронов, а всего поступило более 400 сообщений об их появлении. Несмотря на эту активность, их маршруты, происхождение и назначение остаются неизвестными.

🚨BREAKING: People Are Literally SHOOTING на Drones в New Jersey Now! pic.twitter.com/TuPkBZmYzJ — Jay Anderson (@TheProjectUnity) December 13, 2024

Что говорят официальные лица

ФБР и Министерство внутренней безопасности США совместно расследуют это явление. В своем заявлении они отметили, что нет доказательств угрозы национальной или общественной безопасности, а также отвергли версии об иностранном происхождении дронов.

Предварительный анализ изображений показал, что большинство наблюдений могут быть ошибочными: вместо беспилотников люди фиксировали пилотируемые самолеты, законно выполнявшие полеты. Пентагон также заверил, что дроны не относятся к военным объектам США и не имеют связи с Ираном.

Legacy Media может высказывать 'it's just drones', но целые видеозаписи движутся от ночной небо, которую коммуникатор этот симпатичный narrative.



Это New Jersey. pic.twitter.com/QrmSMV9Y4W — Отчетный Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 7, 2024

Однако, эти объяснения не снимают тревоги среди граждан и законодателей. Сенатор Ричард Блюменталь и бывший губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган призвали федеральное правительство обеспечить прозрачность в этом вопросе и быстро найти решение. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи обратился в Конгресс с просьбой разрешить местным правоохранительным органам использовать технологии для обнаружения и нейтрализации дронов. Президент США Джо Байден был проинформирован о беспилотниках в начале этой недели.

Time lapse video из New Jersey drones другие night pic.twitter.com/SaoSUdo9i5 — Jayroo (@jayroo69) December 11, 2024

Что это за дроны

Эксперты предполагают, что эти дроны представляют собой коммерческие модели с размахом крыльев до 1,8 метра. Точное количество задействованных беспилотников до сих пор не подтверждено. По словам представителей Нью-Джерси, в самые активные ночи количество дронов могло достигать 180.

Один из дронов, заметивших над Нью-Джерси. Фото: X

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предостерегает граждан от попыток сбивать дроны. Это незаконно и может привести к серьезной опасности, в частности пожару из-за литиевых батарей или случайных повреждений. Гражданам рекомендуют обращаться к местным стражам порядка в случае подозрительной деятельности беспилотников.

Несмотря на то, что дроны не представляют прямой угрозы, их появление вызвало панические настроения у населения. Американская общественность ожидает четких ответов и действий от власти.

Напомним, в сентябре заметили НЛО у американской ядерной базы.

А летом, в августе, в Бразилии сфотографировали НЛО – это фото стало самым четким изображением за всю историю наблюдений.