CША оприлюднять документи щодо інопланетян — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір доручити главі Пентагону Піту Гегсету та іншим державним структурам оприлюднити засекречені матеріали щодо НЛО і можливих форм позаземного життя. За словами американського лідера, такий крок продиктований підвищеним інтересом суспільства до цієї теми.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Трамп про матеріали щодо інопланетян

Очільник Білого дому Трамп заявив, що США оприлюднять матеріали, що стосуються існування інопланетян.

"З огляду на величезний інтерес, який було проявлено, я доручу міністру оборони (Піту Гегсету, — Ред.), відповідним департаментам і відомствам почати процес виявлення і розсекречення урядових документів, що стосуються інопланетного і позаземного життя, непізнаних повітряних явищ і непізнаних літаючих об'єктів (НЛО). А також будь-якої іншої інформації, пов'язаної з цими вкрай складними, але важливими питаннями", — написав Трамп.

Що передувало заяві Трампа про НЛО

Кілька днів тому експрезидент США Барак Обама, відповідаючи на запитання інтерв’юера про існування інопланетян, заявив: "Вони існують, але я їх не бачив, і їх не тримають в "Зоні 51" (Зона 51 — це надсекретна військова база США). Там немає підземних споруд, якщо тільки не існує величезна змова й вони приховали це від президента США".

Пізніше на своїй сторінці в Instagram він пояснив свою позицію так: "статистично Всесвіт настільки великий, що ймовірність існування життя там досить висока".

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що цим Обама "розкрив секретну інформацію", хоча не мав на це повноважень. На уточнювальне запитання журналіста, чи вірить він сам в інопланетян, Трамп відповів: "Ну, я не знаю, чи вони справжні, чи ні. Можу сказати, що він надав секретну інформацію. Він зробив велику помилку".

Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

НЛО у небі над США — що відомо

У грудні 2024 року в одному зі штатів США помітили НЛО. Тоді коментуючи цю інформацію Трамп заявив, що уряд знає більше, аніж говорить.

Того ж місяця та року мешканці Нью-Джерсі та кількох інших штатів США регулярно помічали таємничі невпізнані летючі об'єкти, які подібні до дронів у нічному небі.

Також у вересні 2024 року неподалік ядерної бази США в Монтані зафіксували НЛО з "тоннами мерехтливих і обертових вогнів".