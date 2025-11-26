Дональд Трамп сказав чим готова поступитися Росія для закінчення війни

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden

Президент США Дональд Трамп вкотре висловився щодо переговорного процесу для закінчення війни в Україні та мирного плану, вимоги якого досі обговорюються. Він заявив, що найбільшою поступкою Росії буде те, що вона відмовиться від загарбання нових земель.

Про це Дональд Трамп висловився в коментарі журналістам.

Трамп сказав, чим готова поступатися Росія для закінчення війни в Україні

В лідера США запитали про те, чи може Україна піти на територіальні компроміси заради миру. Трамп відповів, що нинішня ситуація на фронті розвивається таким чином, що частина територій може опинитися під контролем росії й без будь-яких домовленостей.

"Якщо ви подивитеся на те, як все зараз розвивається, то все йде в одному напрямку. Так що ця земля через кілька місяців і так може опинитися у Росії. Так що ж ви, хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч осіб? Або ви хочете зробити щось зараз? У деяких випадках земля йде і в зворотному напрямку. Вони ведуть переговори, вони хочуть закінчити це", — сказав Дональд Трамп.

Водночас журналісти його попросили уточнити, які саме кроки має зробити російська сторона, Трамп відповів розмито та заявив, що, на його думку, Москва вже демонструє готовність піти назустріч. Основною поступкою він назвав обіцянку припинити війну та не намагатися захоплювати нові українські землі.

