Україна
Трамп назвав найбільшу поступку Росії щодо мирного плану

Трамп назвав найбільшу поступку Росії щодо мирного плану

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 14:55
Оновлено: 14:54
Дональд Трамп сказав чим готова поступитися Росія для закінчення війни
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden

Президент США Дональд Трамп вкотре висловився щодо переговорного процесу для закінчення війни в Україні та мирного плану, вимоги якого досі обговорюються. Він заявив, що найбільшою поступкою Росії буде те, що вона відмовиться від загарбання нових земель.

Про це Дональд Трамп висловився в коментарі журналістам. 

Читайте також:

Трамп сказав, чим готова поступатися Росія для закінчення війни в Україні

В лідера США запитали про те, чи може Україна піти на територіальні компроміси заради миру. Трамп відповів, що нинішня ситуація на фронті розвивається таким чином, що частина територій може опинитися під контролем росії й без будь-яких домовленостей.

"Якщо ви подивитеся на те, як все зараз розвивається, то все йде в одному напрямку. Так що ця земля через кілька місяців і так може опинитися у Росії. Так що ж ви, хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч осіб? Або ви хочете зробити щось зараз? У деяких випадках земля йде і в зворотному напрямку. Вони ведуть переговори, вони хочуть закінчити це", — сказав Дональд Трамп. 

Водночас журналісти його попросили уточнити, які саме кроки має зробити російська сторона, Трамп відповів розмито та заявив, що, на його думку, Москва вже демонструє готовність піти назустріч. Основною поступкою він назвав обіцянку припинити війну та не намагатися захоплювати нові українські землі.

Нагадаємо,  начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов сказав, чи обговорювалося між Україною та США в Женеві скорочення чисельності ЗСУ.

Також Дональд Трамп сказав, коли чекатиме на Володимира Зеленського у Вашингтоні. Стало відомо, що до кремлівського диктатора Володимира Путіна незабаром на зустріч вирушить угорський політик

Окремо президент Франції Еммануель Макрон сказав, яким буде наступний крок після підписання мирного договору.

переговори Дональд Трамп перемир'я війна в Україні Росія мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
