Дональд Трамп сказал чем готова уступить Россия для окончания войны

Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался относительно переговорного процесса для окончания войны в Украине и мирного плана, требования которого до сих пор обсуждаются. Он заявил, что самой большой уступкой России будет то, что она откажется от захвата новых земель.

Об этом Дональд Трамп высказался в комментарии журналистам.

У лидера США спросили о том, может ли Украина пойти на территориальные компромиссы ради мира. Трамп ответил, что нынешняя ситуация на фронте развивается таким образом, что часть территорий может оказаться под контролем России и без каких-либо договоренностей.

"Если вы посмотрите на то, как все сейчас развивается, то все идет в одном направлении. Так что эта земля через несколько месяцев и так может оказаться у России. Так что же вы, хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или вы хотите сделать что-то сейчас? В некоторых случаях земля идет и в обратном направлении. Они ведут переговоры, они хотят закончить это", — сказал Дональд Трамп.

В то же время журналисты его попросили уточнить, какие именно шаги должна сделать российская сторона, Трамп ответил размыто и заявил, что, по его мнению, Москва уже демонстрирует готовность пойти навстречу. Основной уступкой он назвал обещание прекратить войну и не пытаться захватывать новые украинские земли.

