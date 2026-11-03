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Головна Новини дня Тисніть на Путіна, а не на мене: Зеленський звернувся до США

Тисніть на Путіна, а не на мене: Зеленський звернувся до США

Ua ru
3 листопада 2026 11:51
Зеленський закликав США тиснути на Путіна, а не на Україну REUTERS/Kemal Aslan
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Президент України Володимир Зеленський закликав США спрямувати свій тиск безпосередньо на Володимира Путіна. Глава держави попередив, що ігнорування російської загрози заради бізнесу призведе зрештою до того, що Вашингтону доведеться ухвалювати ще складніші рішення у разі атаки на НАТО.

Про це Володимир Зпеленський висловився журналістці в інтерв'ю телеканалу PBS, цитує Новини.LIVE.

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Відповідь Зеленського на критику та ставлення Трампа

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свої взаємини з Дональдом Трампом, назвавши їх емоційними. Зеленський наголосив на важливості чіткого розуміння того, хто насправді розв'язав війну.

"Хто є ворогом? Хто розпочав цю війну? Путін. Не шукайте добрих слів, щоб описати його. Не впевнений, що це допоможе", — заявив політик.

Український лідер також відкинув аргументи про те, що підтримка України чи санкційний тиск на Росію негативно впливають на американську економіку. За його словами, якщо орієнтуватися виключно на гроші та бізнес, то саме поразка України стане найбільшою загрозою для Заходу.

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"Тож не кажіть, що це вплине на ціни в США. Ні, це неправда. Це не працює. Тож якщо ми говоримо про прагматичні речі, ми маємо підтримувати Україну, бо вона має бути сильною, інакше Путін просунеться далі в Європу та в різні частини країн НАТО", — пояснив Володимир Зеленський.

Президент попередив, що в разі поширення російської агресії на територію Альянсу Америці неминуче доведеться приймати надзвичайно складні та важкі рішення. Такий сценарій розвитку подій він назвав дуже небезпечним.

Зеленський закликав американських партнерів усвідомити, що українські військові на полі бою фактично боронять не лише власну державу, а й усю Європу. Виходячи з цього, значно ефективніше посилити Україну та перенаправити дипломатичний і санкційний тиск безпосередньо на агресора.

"Краще чинити сильніший тиск на Путіна, а не на мене. Не на мене. Це не я агресивний. Це не я. Це емоції", — підсумував глава держави свою позицію щодо критики на його адресу.

Новини.LIVE повідомляли, що дипломатичні відносини між Києвом та Вашингтоном у жовтні суттєво загострилися через низку заяв Дональда Трампа. Президент США публічно звинуватив Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну та закликав українців обрати нового лідера, заявивши, що Україна перетворюється на суцільні руїни, поки сам він намагається домовитися з Москвою.

Крім того, 15 жовтня Трамп відкрито виступив проти українських атак на російські нафтопереробні заводи, поскаржившись, що це підганяє світові ціни на нафту та позбавляє ринок потрібного дизельного пального.

На цьому тлі глава Білого дому почав розглядати часткове зняття обмежень із Росії. Тому після домовленостей щодо дизпалива США можуть піти на поступки в експорті російських добрив, послабивши пов'язані з ними банківські, логістичні та страхові санкції.

Зеленський зі свого боку спробував знайти прагматичний компроміс, заявивши про готовність тимчасово припинити удари по російських НПЗ у разі відмови РФ бити по українській енергетиці або за умови надання Штатами додаткових систем Patriot. Проте сам переговорний процес зайшов у глухий кут через територіальні претензії Кремля.

Росія через американських посередників спробувала виставити вимогу, щоб Україна добровільно здала навіть ті території, які загарбники не змогли захопити силою. В Офісі Президента такий ультиматум одразу відкинули, підкресливши, що готові говорити про замороження конфлікту лише по поточній лінії фронту, але категорично не погодяться на відмову від своїх земель чи визнання окупації.

Володимир Зеленський США володимир путін вибори війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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