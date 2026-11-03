Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США оказать давление непосредственно на Владимира Путина. Глава государства предупредил, что игнорирование российской угрозы ради бизнеса в конечном итоге приведет к тому, что Вашингтону придется принимать еще более сложные решения в случае нападения на НАТО.

Об этом Владимир Зеленский заявил журналистке в интервью телеканалу PBS, цитирует Новини.LIVE.

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Ответ Зеленского на критику и отношение Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свои отношения с Дональдом Трампом, назвав их эмоциональными. Зеленский подчеркнул важность четкого понимания того, кто на самом деле развязал войну.

"Кто является врагом? Кто начал эту войну? Путин. Не ищите лестных слов, чтобы описать его. Не уверен, что это поможет", — заявил политик.

Украинский лидер также отверг аргументы о том, что поддержка Украины или санкционное давление на Россию негативно сказываются на американской экономике. По его словам, если ориентироваться исключительно на деньги и бизнес, то именно поражение Украины станет самой большой угрозой для Запада.

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"Поэтому не говорите, что это повлияет на цены в США. Нет, это неправда. Это не работает. Поэтому, если мы говорим о прагматических вещах, мы должны поддерживать Украину, потому что она должна быть сильной, иначе Путин продвинется дальше в Европу и в разные части стран НАТО", — пояснил Владимир Зеленский.

Президент предупредил, что в случае распространения российской агрессии на территорию Альянса Америке неизбежно придется принимать чрезвычайно сложные и тяжелые решения. Такой сценарий развития событий он назвал очень опасным.

Зеленский призвал американских партнеров осознать, что украинские военные на поле боя фактически защищают не только собственное государство, но и всю Европу. Исходя из этого, гораздо эффективнее укрепить Украину и перенаправить дипломатическое и санкционное давление непосредственно на агрессора.

"Лучше оказывать более сильное давление на Путина, а не на меня. Не на меня. Это не я агрессивен. Это не я. Это эмоции", — подытожил глава государства свою позицию относительно критики в его адрес.

Новини.LIVE сообщали, что дипломатические отношения между Киевом и Вашингтоном в октябре существенно обострились из-за ряда заявлений Дональда Трампа. Президент США публично обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершить войну и призвал украинцев избрать нового лидера, заявив, что Украина превращается в сплошные руины, пока он сам пытается договориться с Москвой.

Кроме того, 15 октября Трамп открыто выступил против украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, пожаловавшись, что это подталкивает мировые цены на нефть вверх и лишает рынок необходимого дизельного топлива.

На этом фоне глава Белого дома начал рассматривать возможность частичного снятия ограничений с России. Поэтому после достижения договоренностей по дизельному топливу США могут пойти на уступки в экспорте российских удобрений, ослабив связанные с ними банковские, логистические и страховые санкции.

Зеленский, со своей стороны, попытался найти прагматичный компромисс, заявив о готовности временно прекратить удары по российским НПЗ в случае отказа РФ наносить удары по украинской энергетике или при условии предоставления США дополнительных систем Patriot. Однако сам переговорный процесс зашел в тупик из-за территориальных претензий Кремля.

Россия через американских посредников попыталась выдвинуть требование, чтобы Украина добровольно сдала даже те территории, которые захватчики не смогли захватить силой. В Офисе Президента такой ультиматум сразу отвергли, подчеркнув, что готовы говорить о замораживании конфликта только по текущей линии фронта, но категорически не согласятся на отказ от своих земель или признание оккупации.