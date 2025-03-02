В американському комедійному шоу висміяли Трампа й Венса

Актори, які грають Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Фото: скриншот з відео

В Овальному кабінеті Білого дому у п'ятницю, 28 лютого, відбулися суперечки між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським. Водночас низка сенаторів США та народ країни підтримали президента України.

В американському комедійному шоу Saturday Night Live висміяли поведінку Трампа на зустрічі з Зеленським.

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Так, автори шоу передягли акторів в одяг, схожий на той, в якому були Зеленський та Трамп під час зустрічі в Білому домі. Вони відіграли поведінку лідерів та висміяли американського президента, а також віцепрезидента Джей ді Венса.

У скетчі актор, що грав Трампа, наполягав, що він має всі "козирі".

"У мене є "пропуск". У мене є "нічия". У мене є "відкат". У мене є "вийти з в'язниці безкоштовно" — Верховний суд дав мені це", — сказав він.

Натомість "Зеленський" запропонував лідерам Америки відвідати Україну, на що "Венс" відповів, що вже був там за допомогою Google Maps. Також "Трамп" заявив, що йому не подобається одяг українського президента, після чого в кадрі показали "Ілона Маска", який був вдягнений у футболці та джинсах. Актор, що грав Трампа, назвав його зовнішній вигляд "дуже офіційним та шанобливим".

Крім того, у "Маска" в руках була бензопила — таким чином автори шоу відсилаються до моменту, коли мільярдер розмахував нею після того, як отримав в подарунок від президента Аргентини.

Зазначимо, що шоу Saturday Night Live постійно скептично висвітлює політичну діяльність Дональда Трампа.

Нагадаємо, після того, як Зеленський достроково покинув Білий дім після суперечок з Трампом та Венсом, його підтримала велика кількість людей.

Йдеться про американських письменників та акторів, сенаторів від Демократичної партії, а також ветерана армії США, який оприлюднив відповідне відео у соцмережах.

Крім того, на тлі заяв США лідери європейських країн та прем'єр Австралії висловили свою підтримку Україні та президенту Зеленському.