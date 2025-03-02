В американском комедийном шоу высмеяли Трампа и Вэнса

Актеры, которые играют Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Фото: скриншот видео

В Овальном кабинете Белого дома в пятницу, 28 февраля, состоялись споры между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. В то же время ряд сенаторов США и народ страны поддержали президента Украины.

В американском комедийном шоу Saturday Night Live высмеяли поведение Трампа на встрече с Зеленским.

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Так, авторы шоу переодели актеров в одежду, похожую на ту, в которой были Зеленский и Трамп во время встречи в Белом доме. Они отыграли поведение лидеров и высмеяли американского президента, а также вице-президента Джей ди Вэнса.

В скетче актер, игравший Трампа, настаивал, что он имеет все "козыри".

"У меня есть "пропуск". У меня есть "ничья". У меня есть "откат". У меня есть "выйти из тюрьмы бесплатно" — Верховный суд дал мне это", — сказал он.

В ответ "Зеленский" предложил лидерам Америки посетить Украину, на что "Вэнс" ответил, что уже был там с помощью Google Maps. Также "Трамп" заявил, что ему не нравится одежда украинского президента, после чего в кадре показали "Илона Маска", который был одет в футболке и джинсах. Актер, игравший Трампа, назвал его внешний вид "очень официальным и уважительным".

Кроме того, у "Маска" в руках была бензопила — таким образом авторы шоу отсылаются к моменту, когда миллиардер размахивал ею после того, как получил в подарок от президента Аргентины.

Отметим, что шоу Saturday Night Live постоянно скептически освещает политическую деятельность Дональда Трампа.

Напомним, после того, как Зеленский досрочно покинул Белый дом после споров с Трампом и Вэнсом, его поддержало большое количество людей.

Речь идет об американских писателях и актерах, конгресменов от Демократической партии, а также ветеране армии США, который обнародовал соответствующее видео в соцсетях.

Кроме того, на фоне заявлений США лидеры европейских стран и премьер Австралии выразили свою поддержку Украине и президенту Зеленскому.