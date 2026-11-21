Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг прокоментував падіння російських ракет у Польщі. За його словами, це могли бути навмисною провокацією під час навчань Коаліції охочих.

Про це Вес Стрітінг повідомив під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у суботу, 21 листопада, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Падіння російських ракет у Польщі

Стрітінг назвав порушення повітряного простору Польщі обурливою провокацією. Інцидент стався під час навчань багатонаціональних сил, які готуються до можливої місії в Україні після завершення бойових дій.

"І в цьому контексті має бути реакція — найкраща реакція, і та реакція, до якої я закликаю всіх наших союзників, полягає в тому, щоб робити більше для підтримки України", — заявив міністр оборони Британії.

За його словами, послання, яке необхідно надіслати Кремлю, полягає в тому, аби Путін та його оточення зрозуміли — чим більше вони намагатимуться завадити Європі підтримувати Україну, тим активнішими Європа буде.

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"І не може бути навіть найменшого натяку на те, що такі провокації та державний тероризм, який Путін розгортає по всій Європі, будуть винагороджені слабкістю нашого континенту", — заявив Стрітінг.

Падіння російських ракет в Польщі

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Оперативне командування ЗС Польщі, у Польщі аналізують радарні дані після появи підозр щодо можливого проникнення невідомих об’єктів у повітряний простір країни під час російської атаки на Україну 20 листопада.

Згодом міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що на території Польщі впала російська ракета типу Х-101, ще одна — в Руднику-над-Сяном. Крім того, у Молодичі впав реактивний дрон.

А прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про провокацію зі сторони Росії, оскільки цілі впали біля навчань Коаліції охочих. Він розкритикував Штати та НАТО за повільну реакцію.

Лідер США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито помилково направив до Польщі ударні БпЛА та ракети.

Через порушення повітряного простору у Польщі підіймали винищувачі, а НАТО дало дозвіл шведському пілоту Gripen збити російську ракету за умови підтвердження цілі. Однак перепоною стали складні погодні умови.