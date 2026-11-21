Gripen на базі шведських ВПС у Польщі в рамках операції протиповітряної оборони НАТО. Фото: Збройні сили Швеції

Під час російської атаки на Україну в ніч на 20 листопада, коли кілька повітряних цілей РФ перетнули кордон Польщі, у повітря підняли винищувачі, а НАТО дозволило шведському пілоту Gripen збити ймовірну російську ракету Х-101 за умови підтвердження цілі. Однак через складні погодні умови він не зміг її розпізнати та не відкрив вогонь.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita, передає Новини.LIVE.

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Як Швеція допомагала захищати небо Польщі

До захисту повітряного простору Польщі долучилися шведські винищувачі JAS Gripen. Вони діяли разом із польськими F-16.

"Шведські пілоти відстежували кілька цілей під час операції та виявили велику мужність, діючи за дуже складних погодних умов і низької видимості", — зазначили у Збройних силах Швеції.

Чому пілот Gripen не збив ракету РФ

Шведські винищувачі діяли під керівництвом Центру об'єднаних повітряних операцій НАТО (CAOC) у Німеччині. Центр дозволив пілотам самостійно ухвалювати рішення про збиття повітряних цілей, але вони мали підтвердити, який саме об'єкт перехоплюють.

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Один зі шведських пілотів спробував перехопити об'єкт, який, за попередньою оцінкою, міг бути російською крилатою ракетою Х-101. Проте військовий не зміг точно визначити ціль ні візуально, ні за допомогою бортових систем.

Як пояснив командувач Оперативного командування видів Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак, причиною стали "надзвичайно складні погодні умови".

Скільки російських об'єктів перетнули кордон Польщі

Загалом польські військові відстежували 11 повітряних об'єктів. Три з них залетіли на територію країни.

За попередніми даними, у Польщі виявили дві крилаті ракети та уламки реактивного безпілотника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що польські військові перевіряли записи радарів через появу невідомих об'єктів. У мережі також поширили відео вибуху в Білгорайському повіті вранці 20 листопада.

Також Новини.LIVE писали, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив навмисну провокацію Росії. Один з об'єктів упав поблизу місця навчань військ "Коаліції охочих". Туск також розкритикував США та НАТО за повільну реакцію.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін міг помилково направити ракети та дрони до Польщі.