Винищувач в небі. Фото: REUTERS

У Польщі перевіряють записи радарів через підозру, що в повітряний простір країни залетіли невідомі об'єкти на тлі російського обстрілу України. Поки Оперативне командування ЗС Польщі з'ясовує деталі, у мережі з'явилося відео вибуху в Білгорайському повіті, який стався вранці 20 листопада.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Оперативного командування ЗС Польщі.

Реклама

Офіційна реакція військових та Урядового центру безпеки

Оперативне командування Збройних сил Польщі взялося за розслідування можливого порушення польського повітряного простору. Приводом стала підозра, що під час масованої атаки Росії на Україну в небо над Польщею могли залетіти невідомі повітряні об'єкти.

Заява Оперативного командування ЗС Польщі. Фото: скриншот

Про небезпеку з повітря повідомили Урядовий центр безпеки Польщі, який звернувся до жителів із застереженням. У відомстві пояснили, що фахівці зараз звіряють дані радарів і закликали людей чекати на перевірені новини.

"Увага. Після підозри на порушення повітряного простору Республіки Польща неідентифікованими повітряними об'єктами, інформацію про повітряну загрозу було передано до Центру урядової безпеки. Триває перевірка для підтвердження записів радіолокаційної системи та, за необхідності, вжиття заходів для протидії потенційній загрозі", — заявили в установі.

Читайте також:

У відомстві також попросили громадян виконувати всі вказівки служб, поки триває з'ясування обставин.

Вибух на сході Польщі вранці 20 листопада

Паралельно стало відомо про ймовірне падіння ракети або озброєного безпілотника на польську територію вранці 20 листопада. За наявними даними, вибух пролунав неподалік села Хмелек у Білгорайському повіті на сході Польщі.

WATCH: Air raid sirens are sounding in Lublin, Poland, amid reports of a possible Russian cruise missile entering Polish airspace. https://t.co/JMsTJhmcj6 pic.twitter.com/97nb2VeXxR — GeoInsider (@InsiderGeo) November 20, 2026

У соцмережах уже публікують відеозапис, на якому зафіксовано спалах і вибух приблизно о 6:35 ранку за місцевим часом.

An explosion was captured on CCTV at approximately 6:35 AM near Chmielek, in Biłgoraj County, eastern Poland.



The explosion is visible on the right-hand side of the footage, which appears to show a sudden flash followed by a blast.



Chmielek is located approximately 97 km from… https://t.co/KDFCCn9uQv pic.twitter.com/XrTOMRe2iw — GeoInsider (@InsiderGeo) November 20, 2026

Водночас офіційного підтвердження того, що саме це був за об'єкт і звідки він прилетів, наразі немає.

Новини.LIVE повідомляли, що масований удар російських ракет і безпілотників уже серйозно вдарив по українській енергосистемі. Після обстрілів енергетики змушені були екстрено вимкнути світло одразу в кількох регіонах. Зараз без електрики залишилися всі райони Києва, а також частина Львівської, Закарпатської, Рівненської та Івано-Франківської областей.

Крім енергооб'єктів, під атаку потрапила і залізниця. Через пошкодження окремих ділянок колій та інфраструктури ремонтні бригади одразу взялися за відновлення, щоб якнайшвидше повернути рух поїздів до звичного графіка.

Також повідомлялося про людські втрати одразу у двох містах: унаслідок тієї атаки загинули троє людей у Києві та двоє у Львові, а на місцях ударів розгорнули роботи з ліквідації наслідків.