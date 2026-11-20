Истребитель в небе. Фото: REUTERS

В Польше проверяют записи радаров из-за подозрений, что в воздушное пространство страны залетели неизвестные объекты на фоне российского обстрела Украины. Пока Оперативное командование ВС Польши выясняет подробности, в сети появилось видео взрыва в Белгорайском повете, который произошел утром 20 ноября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Оперативного командования ВС Польши.

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Официальная реакция военных и Правительственного центра безопасности

Оперативное командование Вооружённых сил Польши приступило к расследованию возможного нарушения польского воздушного пространства. Поводом послужило подозрение, что во время массированной атаки России на Украину в небо над Польшей могли залететь неизвестные воздушные объекты.

Заявление Оперативного командования ВС Польши. Фото: скриншот

Об опасности с воздуха сообщил Правительственный центр безопасности Польши, который обратился к жителям с предупреждением. В ведомстве пояснили, что специалисты сейчас сверяют данные радаров, и призвали людей ждать проверенных новостей.

"Внимание. После подозрения о нарушении воздушного пространства Республики Польша неопознанными воздушными объектами информация об воздушной угрозе была передана в Центр правительственной безопасности. Проводится проверка для подтверждения записей радиолокационной системы и, при необходимости, принятие мер по противодействию потенциальной угрозе", — заявили в ведомстве.

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В ведомстве также попросили граждан выполнять все указания служб, пока продолжается выяснение обстоятельств.

Взрыв на востоке Польши утром 20 ноября

Параллельно стало известно о вероятном падении ракеты или вооруженного беспилотника на территорию Польши утром 20 ноября. По имеющимся данным, взрыв прогремел недалеко от деревни Хмелек в Белгорайском повете на востоке Польши.

WATCH: В Люблине, Польша, звучат сирены воздушной тревоги на фоне сообщений о возможном вторжении российской крылатой ракеты в польское воздушное пространство. https://t.co/JMsTJhmcj6 pic.twitter.com/97nb2VeXxR — GeoInsider (@InsiderGeo) 20 ноября 2026

В соцсетях уже публикуют видеозапись, на которой запечатлены вспышка и взрыв примерно в 6:35 утра по местному времени.

Взрыв был зафиксирован камерами видеонаблюдения примерно в 6:35 утра недалеко от Хмелека, в Бильгорайском округе, на востоке Польши.



Взрыв виден в правой части кадра; судя по всему, сначала произошла внезапная вспышка, а затем раздался взрыв.



Хмелек расположен примерно в 97 км от… https://t.co/KDFCCn9uQv pic.twitter.com/XrTOMRe2iw — GeoInsider (@InsiderGeo) 20 ноября 2026 г.

В то же время официального подтверждения того, что именно это был за объект и откуда он прилетел, пока нет.

Новини.LIVE сообщали, что массированный удар российских ракет и беспилотников уже нанес серьезный ущерб украинской энергосистеме. После обстрелов энергетики были вынуждены экстренно отключить свет сразу в нескольких регионах. Сейчас без электричества остались все районы Киева, а также часть Львовской, Закарпатской, Ровенской и Ивано-Франковской областей.

Помимо энергообъектов, под удар попала и железная дорога. Из-за повреждений отдельных участков путей и инфраструктуры ремонтные бригады сразу приступили к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть движение поездов к привычному графику.

Также сообщалось о человеческих жертвах сразу в двух городах: в результате этой атаки погибли три человека в Киеве и двое во Львове, а на местах ударов развернулись работы по ликвидации последствий.