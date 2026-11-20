Енергетик ДТЕК. Фото: ДТЕК

Масована ворожа атака на енергооб'єкти суттєво ускладнила роботу української енергосистеми, змусивши енергетиків вдатися до аварійних знеструмлень одразу в кількох регіонах. Світло екстрено вимкнули в усіх районах Києва, а також на території Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу ДТЕК та Укренерго.

Реклама

Аварійні відключення електроенергії у трьох західних областях

Ситуація в енергосистемі України залишається вкрай складною через чергову ворожу атаку на енергетичну інфраструктуру. Аби втримати баланс і стабілізувати роботу мережі, "Укренерго" вимушено запровадило аварійні відключення електроенергії одразу в трьох областях — Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській.

Ремонтні бригади вже залучені до робіт, щоб якнайшвидше вирівняти навантаження та повернути електрику в домівки споживачів.

Знеструмлення в районах Києва

У Києві наслідки масованого удару відчули мешканці більшості районів міста. Як повідомили в ДТЕК, безпосередньо через атаку без електропостачання залишилася частина жителів Печерського, Солом'янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів.

Читайте також:

В інших районах Києва енергетики застосували екстрені відключення через пошкодження обладнання та сильне перевантаження електромереж. Фахівці ДТЕК уже ліквідовують наслідки обстрілу та роблять усе можливе, аби оперативно стабілізувати систему й відновити живлення у квартирах киян.

Новини.LIVE повідомляли, що в понеділок, 16 листопада, ядерні відомства одразу 38 країн попередили, що нові російські удари по енергетиці можуть призвести до великого блекауту, через який цієї зими під загрозою опиняться всі дев'ять реакторів українських АЕС.

Тим часом навколо захисту енергооб'єктів на Київщині розгорівся скандал через зірване будівництво укриттів. Нардеп Олександр Качура заявив, що карати за це треба не лише підрядників, а й тих, хто організовував роботи, а також зажадав відставки міністра Миколи Калашника й розслідування ймовірних розкрадань.