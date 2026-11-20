Энергетик ДТЭК. Фото: ДТЭК

Массированная вражеская атака на энергообъекты существенно затруднила работу украинской энергосистемы, вынудив энергетиков прибегнуть к аварийным отключениям электроэнергии сразу в нескольких регионах. Свет экстренно отключили во всех районах Киева, а также на территории Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ДТЭК и "Укрэнерго".

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Аварийные отключения электроэнергии в трёх западных областях

Ситуация в энергосистеме Украины остается крайне сложной из-за очередной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Чтобы сохранить баланс и стабилизировать работу сети, "Укрэнерго" вынуждено ввести аварийные отключения электроэнергии сразу в трех областях — Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской.

Ремонтные бригады уже приступили к работам, чтобы как можно быстрее выровнять нагрузку и восстановить электроснабжение в домах потребителей.

Отключение электроэнергии в районах Киева

В Киеве последствия массированного удара ощутили жители большинства районов города. Как сообщили в ДТЭК, непосредственно из-за атаки без электроснабжения осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов .

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В других районах Киева энергетики прибегли к экстренным отключениямиз-за повреждения оборудования и сильной перегрузки электросетей. Специалисты ДТЭК уже устраняют последствия обстрела и делают всё возможное, чтобы оперативно стабилизировать систему и восстановить электроснабжение в квартирах киевлян.

Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 16 ноября, ядерные ведомства сразу 38 стран предупредили, что новые российские удары по энергетике могут привести к масштабному блэкауту, из-за которого этой зимой под угрозой окажутся все девять реакторов украинских АЭС.

Между тем вокруг защиты энергообъектов в Киевской области разгорелся скандал из-за сорванного строительства укрытий. Депутат Верховной Рады Александр Качура заявил, что наказывать за это нужно не только подрядчиков, но и тех, кто организовывал работы, а также потребовал отставки министра Николая Калашника и расследования возможных хищений.