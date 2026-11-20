Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін "помилково" направив до Польщі ударні дрони та ракети. Він відреагував на критику з боку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо реакції США на інцидент.

Про це повідомляє телеканал Fox News, передає Новини.LIVE.

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Трамп відреагував на падіння дронів та ракет РФ в Польщі

На думку Дональда Трампа, Путін запустив на територію Польщі шахеди та "кілька невеличких ракет" нібито помилково.

Окремо журналісти телеканалу Fox News попросили очільника Білого дому Трампа прокоментувати критику прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Останній висловив незадоволення щодо повільної реакції США на інцидент.

"Що ж, я нічого не можу з цим вдіяти…", — відповів американський лідер.

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Ми писали, що після падіння ударних безпілотників та ракет РФ на території Польщі 20 листопада, прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що це була свідома провокація Росії. Він розкритикував США та НАТО за те, що вони не поспішають реагувати на порушення повітряного простору країни.

Новини.LIVE інформували, що міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш також допустив, що інцидент був не випадковим. На думку посадовця, падіння російських ракет та дронів пов'язана з навчанням військ "Коаліції охочих", адже це відбулось поруч з локацією.