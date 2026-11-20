Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин "по ошибке" направил в Польшу ударные дроны и ракеты. Он отреагировал на критику со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска в отношении реакции США на инцидент.

Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Новини.LIVE.

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Трамп отреагировал на падение дронов и ракет РФ в Польше

По мнению Дональда Трампа, Путин запустил на территорию Польши "шахеды" и "несколько небольших ракет" якобы по ошибке.

Отдельно журналисты телеканала Fox News попросили главу Белого дома Трампа прокомментировать критику премьер-министра Польши Дональда Туска. Последний выразил недовольство медленной реакцией США на инцидент.

"Что ж, я ничего не могу с этим поделать…", — ответил американский лидер.

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Мы писали, что после падения ударных беспилотников и ракет РФ на территории Польши 20 ноября премьер-министр Дональд Туск заявил, что это была сознательная провокация России. Он раскритиковал США и НАТО за то, что они не спешат реагировать на нарушение воздушного пространства страны.

Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Владислав Косиняк-Камыш также допустил, что инцидент был неслучайным. По мнению чиновника, падение российских ракет и дронов связано с учениями войск "Коалиции желающих", ведь это произошло рядом с местом их проведения.