Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: facebook.com/donaldtusk

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на падение российских ракет и дронов на территории Польши в пятницу, 20 ноября. По его мнению, речь идет о преднамеренной провокации со стороны РФ, ведь объекты упали вблизи места проведения учений войск "Коалиции желающих". Также он раскритиковал США и НАТО за медленную реакцию на инцидент.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на RMF24.

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Туск отреагировал на падение объектов РФ на территории Польши

Дональд Туск считает падение ударных беспилотников и ракет РФ на территории Польши не случайностью, а сознательной провокацией:

"Похоже, что мы имеем дело с преднамеренной провокацией. Неслучайно вблизи этих инцидентов, а точнее, неслучайно эти объекты упали недалеко от места, где проходят учения", — заявил он.

Отдельно Туск отверг предположение о том, что дроны и ракеты могли быть украинского происхождения, ведь международные партнеры Польши, в частности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, подтвердили, что это были российские средства поражения.

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Туск раскритиковал реакцию США и НАТО на инцидент

Дональд Туск сообщил, что недоволен реакцией союзников по Альянсу на нарушение воздушной границы Польши. По его мнению, Соединенные Штаты не спешат с реакцией на инцидент, поскольку опасаются эскалации со стороны РФ.

"Произошло событие, требующее реакции, но наши союзники, например США, не хотят переборщить с этой реакцией. Они не хотят, чтобы эта реакция вызвала еще одну подобную спираль", — заявил он.

Мы писали, что министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что падение средств поражения РФ на территории Польши — "это точно не случайность". В пятницу, 20 ноября, польские военные обнаружили 11 целей РФ, нарушивших воздушное пространство страны.

Новини.LIVE сообщали, что утром 20 ноября в Белгорайском повете Польши на камерах наблюдения зафиксировали вспышку. Этот инцидент начали расследовать Вооружённые Силы Польши.