Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: facebook.com/kosiniakkamysz

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши во время массированной атаки РФ на Украину в ночь на 20 ноября. По его словам, в ходе инцидента никто не пострадал.

Об этом пишет RMF24, передает Новини.LIVE.

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Нарушение воздушного пространства Польши

Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что 20 ноября во время масштабной российской атаки на Украину на территории Польши упала ракета РФ типа Х-101, вблизи населенного пункта Новый Липовец в Люблинском воеводстве. Еще одна ракета российского происхождения упала в Руднике-над-Сяном, а реактивный беспилотник — в Молодичах.

По словам министра обороны Польши, это очередная провокация России.

"Мы имеем дело с очередной провокацией России. Дата, на мой взгляд, не случайна. Сегодня проходят учения Коалиции желающих", — отметил он.

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Он сообщил, что атака РФ на Украину в ночь на 20 ноября, с её последствиями для Польши, была одной из самых масштабных со времени начала полномасштабной войны.

Всего польские военные обнаружили 11 целей РФ, нарушивших воздушное пространство страны.

Мы писали, что командование ВС Польши расследует вторжение российских целей в воздушное пространство 20 ноября. В социальных сетях опубликовали видео, на котором утром запечатлена вспышка.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск и министр иностранных дел Радослав Сикорский отреагировали на слова американского лидера Дональда Трампа о дружеских отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным. Они отметили, что это вызывает у них беспокойство.