Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: facebook.com/kosiniakkamysz

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш відреагував на порушення повітряного простору Польщі під час масованої атаки РФ на Україну в ніч проти 20 листопада. За його словами, під час інциденту ніхто не постраждав.

Про це пише RMF24, передає Новини.LIVE.

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Порушення повітряного простору Польщі

Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що 20 листопада під час масштабної російської атаки на Україну, на території Польщі впала ракета РФ типу Х-101, поблизу населеного пункту Новий Липовець у Люблінському воєводстві. Інша ракета російського походження впала в Руднику-над-Сяном, а реактивний безпілотник — у Молодичі.

За словами міністра оборони Польщі, це чергова провокація Росії.

"Ми маємо справу з черговою провокацією Росії. Дата, на мою думку, не випадкова. Сьогодні відбуваються навчання Коаліції охочих", — зазначив він.

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Він повідомив, що атака РФ на Україну в ніч проти 20 листопада, з її впливом на Польщу, була однією з наймасштабніших з часів початку повномасштабної війни.

Загалом польські військові виявили 11 цілей РФ, які порушили повітряний простір країни.

Ми писали, що командування ЗС Польщі розслідує заліт російських цілей у повітряний простір 20 листопада. У соціальних мережах опублікували відео, де вранці зафіксовано спалах.

Новини.LIVE інформували, що Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і міністр закордонних справ Радослав Сікорський відреагували на слова американського лідера Дональда Трампа про дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони поділились, що це в них викликає занепокоєння.