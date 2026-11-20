Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: facebook.com/donaldtusk

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на падіння російських ракет та дронів на території Польщі у п'ятницю, 20 листопада. На його думку, йдеться про навмисну провокацію зі сторони РФ, адже цілі впали біля навчань військ "Коаліції охочих". Також він розкритикував США та НАТО за повільну реакцію на інцидент.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на RMF24.

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Туск відреагував на падіння цілей РФ на території Польщі

Дональд Туск вважає падіння ударних безпілотників та ракет РФ на території Польщі не випадковістю, а свідомою провокацією:

"Схоже, що ми маємо справу з навмисною провокацією. Невипадково поблизу цих інцидентів, а точніше, невипадково ці об'єкти впали недалеко від місця, де відбуваються навчання", — заявив він.

Окремо Туск відкинув припущення, що дрони та ракети могли були українського походження, адже міжнародні партнери Польщі, зокрема генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердили, що це були російські засоби ураження.

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Туск розкритикував реакцію США та НАТО на інцидент

Дональд Туск повідомив, що незадоволений реакцією союзників з Альянсу на порушення повітряного кордону Польщі. На його думку, Сполучені Штати не поспішають з реакцією на інцидент, тому що побоюються ескалації з боку РФ.

"Є подія, яка вимагає реакції, але наші союзники, наприклад США, не хочуть із цією реакцією переборщити. Вони не хочуть, щоб ця реакція спричинила ще одну таку спіраль", — заявив він.

Ми писали, що міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що падіння засобів ураження РФ на території Польщі — "це точно не випадковість". У п'яницю, 20 листопада польські військові виявили 11 цілей РФ, які порушили повітряний простір країни.

Новини.LIVE інформували, що вранці 20 листопада в Білгорайському повіті Польщі на камерах спостереження зафіксували спалах. Цей інцидент почали досліджувати Збройні Сили Польщі.