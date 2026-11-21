Gripen на базе шведских ВВС в Польше в рамках операции НАТО по противовоздушной обороне. Фото: Вооружённые силы Швеции

Во время российской атаки на Украину в ночь на 20 ноября, когда несколько воздушных целей РФ пересекли границу Польши, в воздух поднялись истребители, а НАТО разрешило шведскому пилоту Gripen сбить предполагаемую российскую ракету Х-101 при условии подтверждения цели. Однако из-за сложных погодных условий он не смог её распознать и не открыл огонь.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, передает Новини.LIVE.

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Как Швеция помогала защищать небо Польши

К защите воздушного пространства Польши присоединились шведские истребители JAS Gripen. Они действовали совместно с польскими F-16.

"Шведские пилоты отслеживали несколько целей во время операции и проявили большое мужество, действуя в очень сложных погодных условиях и при низкой видимости", — отметили в Вооруженных силах Швеции.

Почему пилот Gripen не сбил ракету РФ

Шведские истребители действовали под руководством Центра объединенных воздушных операций НАТО (CAOC) в Германии. Центр разрешил пилотам самостоятельно принимать решения о сбивании воздушных целей, но они должны были подтвердить, какой именно объект перехватывают.

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Один из шведских пилотов попытался перехватить объект, который, по предварительной оценке, мог быть российской крылатой ракетой Х-101. Однако военный не смог точно определить цель ни визуально, ни с помощью бортовых систем.

Как пояснил командующий Оперативным командованием родов войск Вооруженных сил Польши генерал Иренеуш Новак, причиной стали "чрезвычайно сложные погодные условия".

Сколько российских объектов пересекли границу Польши

Всего польские военные отслеживали 11 воздушных объектов. Три из них залетели на территорию страны.

По предварительным данным, в Польше обнаружили две крылатые ракеты и обломки реактивного беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что польские военные проверяли записи радаров из-за появления неизвестных объектов. В сети также распространили видео взрыва в Белгорайском повіте утром 20 ноября.

Также Новини.LIVE писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что речь идет об умышленной провокации со стороны России. Один из объектов упал вблизи места учений войск "Коалиции желающих". Туск также раскритиковал США и НАТО за медленную реакцию.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин мог по ошибке направить ракеты и дроны в сторону Польши.