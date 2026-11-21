Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг прокомментировал падение российских ракет в Польше. По его словам, это могла быть преднамеренная провокация во время учений "Коалиции желающих".

Об этом Уэс Стритинг сообщил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в субботу, 21 ноября, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Падение российских ракет в Польше

Стритинг назвал нарушение воздушного пространства Польши возмутительной провокацией. Инцидент произошел во время учений многонациональных сил, которые готовятся к возможной миссии в Украине после завершения боевых действий.

"И в этом контексте должна быть реакция — лучшая реакция, и та реакция, к которой я призываю всех наших союзников, заключается в том, чтобы делать больше для поддержки Украины", — заявил министр обороны Великобритании.

По его словам, послание, которое необходимо направить Кремлю, заключается в том, чтобы Путин и его окружение поняли: чем больше они будут пытаться помешать Европе поддерживать Украину, тем активнее будет действовать Европа.

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"И не может быть даже малейшего намека на то, что такие провокации и государственный терроризм, который Путин разворачивает по всей Европе, будут вознаграждены слабостью нашего континента", — заявил Стритинг.

Падение российских ракет в Польше

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Оперативное командование ВС Польши, в Польше анализируют данные радаров после появления подозрений о возможном проникновении неизвестных объектов в воздушное пространство страны во время российской атаки на Украину 20 ноября.

Впоследствии министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что на территории Польши упала российская ракета типа Х-101, ещё одна — в Руднике-над-Сяном. Кроме того, в Молодичах упал реактивный дрон.

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о провокации со стороны России, поскольку объекты упали вблизи места проведения учений "Коалиции желающих". Он раскритиковал США и НАТО за медленную реакцию.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы по ошибке направил в Польшу ударные БпЛА и ракеты.

Из-за нарушения воздушного пространства в Польше поднялись истребители, а НАТО дало разрешение шведскому пилоту Gripen сбить российскую ракету при условии подтверждения цели. Однако препятствием стали сложные погодные условия.