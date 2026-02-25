Стефанішина озвучила гарантії миру для України

Ольга Стефанішина. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що для стійкого миру Україні потрібні посилення протиповітряної оборони, а також передбачувана оборонна підтримка і європейська інтеграція. Окремо вона заявила, що дуже важливим буде довгостроковий економічний інтерес США до України.

Про це Ольга Стефанішина заявила на пресконференції, повідомляє Новини.LIVE.

Вона зазначила, що Європа вже зробила значний внесок і, за її словами, за цей рік обсяг європейської військової та фінансової підтримки відчутно зріс.

"Багато чого вже зроблено протягом цього року. Обсяг європейської військової та фінансової підтримки різко зріс — ви всі бачили опитування та дані, майже на 60%", — сказала Стефанішина.

Окремо вона звернула увагу на допомогу з боку США. Вона була значно меншою за ту, яку надалли в ЄС, проте, вона стабільна.

"Ми не отримували стільки військової допомоги від США, але вона є стабільною та передбачуваною, ми можемо планувати її, масштабувати, і у нас є фінансовий потенціал для цього", — заявила посол.

Серед кроків, які, на її думку, можуть посилити Україну до моменту укладення мирної угоди, Стефанішина назвала просування до членства в Європейському Союзі.

"Членство України в Європейському Союзі — це серйозний духовний і політичний крок, який не можна недооцінювати, і я вважаю, що багато чого можна зробити, не чекаючи укладення мирної угоди", — сказала вона.

У цьому ж контексті посол згадала рішення президента щодо кадрового призначення в Повітряних силах і пов'язала його з практичним завданням посилити захист неба.

"Президент нещодавно призначив заступника голови Повітряних сил, який раніше командував найуспішнішим українським штурмовим батальйоном безпілотників. Він знищив найважчі та найдорожчі російські боєприпаси на десятки мільярдів доларів США. Він найуспішніший, і його завдання — закрити українське небо від "Шахедів", і він це зробить", — звернула увагу Ольга Стефанішина.

Вона наголосила, що саме протиповітряна оборона є критичною умовою безпеки, і її посилення не потребує очікування політичних домовленостей.

Окремою гарантією Стефанішина назвала формування довгострокового економічного інтересу США в Україні, зокрема інвестиції.

"Інша, яка фактично реалізується зараз, — це забезпечення стійкого та довгострокового американського економічного інтересу в Україні. Це те, чим я також займаюся як інвестор. Вважаю, що це одна з найпотужніших гарантій безпеки", — заявила вона.

Також Ольга Стефанішина пояснила, як змінився характер російських атак по Україні за останній час.

